US OPEN: trh se pohybuje poblíž maxim

Otevření amerického trhu přináší nízkou volatilitu a omezené obchodní rozpětí. Kupci zjevně začínají ztrácet momentum k průrazu další rezistence, což je pochopitelné vzhledem k přibližně 12% růstu od lokálního minima. Futures na hlavní indexy (US500, US100) se pohybují v úzkém pásmu kolem 0,2 %.
Výsledková sezóna pokračuje a postupně přicházejí výsledky z finančního sektoru. Zatímco většina bank a investičních společností dokázala vykázat tržby i zisk nad očekáváním, v mnoha případech jsou výrazně slabší čisté úrokové marže. Může jít o dočasné zpomalení trhu nebo o začátek strukturálnějšího útlumu.
Navzdory nejistotě trh podporují výroky D. Trumpa, podle kterého je mír v Perském zálivu jen otázkou času.
Makroekonomická data:
- Index NY Empire dosáhl hodnoty 11, oproti očekávání -0,5 (předchozí: -0,2).
- Později během dne investoři uvidí také týdenní data o zásobách ropy a destilátů.
- Ke konci seance budou zveřejněny také takzvaná Béžová kniha a čisté TIC toky.
- Další vodítka může přinést i projev člena FOMC Bowmana.
US100 (D1)
Cena se nadále drží poblíž silné rezistence v oblasti kolem 26 000 bodů. Trh nyní může potřebovat konsolidaci, než bude možný průraz nad nedávná maxima — tento pohled podporuje i zřetelně zvýšené RSI. Pokud si chtějí kupci udržet iniciativu, bude nutné uhájit alespoň oblast kolem 25 800 bodů. Odmítnutí na rezistenci by mohlo otevřít prostor pro hlubší korekci a návrat k úrovni 23,6 Fibonacciho retracementu, případně až k úrovni 38,2 Fibonacciho retracementu. Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
- Broadcom (AVGO.US): Společnost oznámila rozšíření partnerství se společností Meta v oblasti AI infrastruktury. Akcie při otevření rostou zhruba o 3 %.
- Robinhood (HOOD.US): Finanční obchodní platforma roste o více než 5 % poté, co americký regulátor (SEC) zrušil omezení minimálních vkladů pro takzvaný day trading.
- Cloudflare (NET.US): Společnost přidává přibližně 2 % po obdržení pozitivního doporučení.
- Micron (MU.US): Viceprezident společnosti prodal akcie v hodnotě 10 milionů USD; titul oslabuje zhruba o 2 %.
- Rigetti Computing (RGTI.US): Publikace společnosti Nvidia týkající se nových modelů zaměřených na rozvoj kvantových technologií podporují firmy v tomto sektoru. Akcie rostou o více než 4 %.
- Snap (SNAP.US): Společnost oznámila propouštění, které se dotkne 16 % zaměstnanců. Cena akcií v předobchodní fázi roste asi o 7 %.
