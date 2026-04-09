Americký ministr financí chce urychlit schválení kryptozákona ₿

- Scott Bessent vyzval Kongres ke schválení zákona Clarity Act.
- Cílem je vytvořit jasná federální pravidla pro digitální aktiva v USA.
- Nejasná regulace podle něj žene část kryptofirem do Singapuru či Abú Dhabí.
- Přijetí návrhu brzdí spor o pravidla pro stablecoiny a související odměny.
Americký ministr financí Scott Bessent vyzval Kongres ke schválení zákona Clarity Act, který má nastavit federální pravidla pro trh s digitálními aktivy. Podle něj je současné regulatorní prostředí v USA stále nejasné, což oslabuje domácí kryptosektor a odrazuje firmy i investory.
Bessent ve svém komentáři uvedl, že kvůli nejistotě se část kryptoměnového vývoje přesunula do jurisdikcí s jasnějšími pravidly, například do Abú Dhabí nebo Singapuru. Právě tam firmy podle něj přesně vědí, jak se registrovat, jaké standardy splnit a za jakých podmínek mohou podnikat.
Návrh zákona Clarity Act je výsledkem několikaletého tlaku kryptoměnového sektoru, který dlouhodobě upozorňuje, že stávající legislativa není pro digitální aktiva dostačující. Firmy tvrdí, že bez jasného právního rámce je jejich další fungování v USA komplikované.
Schvalování zákona však brzdí spor mezi bankovním sektorem a kryptoprůmyslem. Hlavním bodem střetu je způsob, jakým má legislativa upravit úroky a odměny vyplácené u stablecoinů. Banky prosazují přísnější omezení, zatímco kryptofirmy varují před příliš tvrdými zásahy.
Z pohledu trhu by přijetí zákona mohlo přinést větší právní jistotu a posílit postavení USA jako centra pro inovace v oblasti digitálních aktiv. Bessent zároveň naznačil, že v Kongresu existuje širší politická podpora, která by mohla šance návrhu na schválení zvýšit.
Ranní shrnutí: Írán tvrdí, že USA porušily příměří (09.04.2026)
BREAKING: Zastaralý „jestřábí“ zápis nedokázal pohnout dolarem
➡️EURUSD pod 1,17 před FOMC
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
