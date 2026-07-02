AMS OSRAM: Bude to další Micron?

AMS OSRAM si většina investorů může spojovat s prodejem žárovek. Nedávné události a změny ve společnosti však nutí trh dívat se na ni jinak. Společnost má reálný potenciál stát se dalším úzkým hrdlem pro odvětví AI.
Situace ve společnosti ams OSRAM je složitá. Na jedné straně má technologii, zkušenosti, široké portfolio a mimořádně zajímavé růstové opce. Na druhé straně zůstává firmou, která se dostává z náročné restrukturalizace, má vysoký dluh, čisté ztráty a řadu rizik spojených se svou strategií.
Příležitosti, které před společností stojí, a potenciální růst valuace jsou však tak působivé, že je těžké je ignorovat.
Co vlastně ams OSRAM dělá?
AMS OSRAM je evropský výrobce optických a senzorických řešení. Jeho produkty směřují mimo jiné do automobilového sektoru, spotřební elektroniky, průmyslu a zdravotnických aplikací. Nejdůležitější nové téma se však týká AI datových center.
Společnost prochází postupnou transformací směrem k modelu více zaměřenému na Digital Photonics (DP), tedy využití světla k přenosu a zpracování informací.
Jde o trh s obrovským potenciálem. Může se ukázat jako slepá ulička, nebo jako základ další technologické revoluce. Společnost nevstupuje do nových oblastí bez zkušeností. Její technologická základna zahrnuje více než 12 000 patentů.
Průlomový nábor
Jádrem investiční teze je využití digitální fotoniky v oblasti AI.
U velkých AI systémů už problémem není pouze počet čipů GPU. Stále důležitějším omezením je to, jak rychle a energeticky efektivně lze mezi nimi přesouvat data. Tradiční kabelová spojení mají své limity. Čím větší je výpočetní cluster a čím delší je vzdálenost, tím vyšší jsou energetické ztráty, množství tepla a složitost celého systému. To je důležité a slibné v kontextu historických precedentů.
Revoluce a průlomové vynálezy nebyly založeny na jednotlivých objevech, ale na sérii inovativních mechanismů a metod spojených do jednoho systému.
Proto začalo odvětví hledat jiná řešení, včetně optických. Místo elektrického přenosu signálů může část komunikace probíhat pomocí světla. To může potenciálně snížit spotřebu energie a zlepšit propustnost.
Zpráva z posledních dnů, která mění spekulativní investiční teze v nový obchodní model budovaný přímo před našima očima, je přesun jednoho z manažerů Nvidia Networking do ams OSRAM. Nábor špičkových lidí z úplného čela revoluce v oblasti AI a polovodičů nezaručuje úspěch, ale zjevně jej přibližuje.
Světlá budoucnost (?)
Na základě aktuálních dat investiční banky odhadují tržby z DP-AI kolem 200 milionů EUR ročně okolo roku 2030. Jde o významné částky, ale dnešní tržby společnosti dosahují 3 miliard EUR, takže institucionální nadšení je zatím omezené. Co by to mohlo změnit?
Pro odpověď na tuto otázku je třeba podívat se dovnitř datových center, která se staví po celém světě.
Za prvé, výpočetní centra se vyvíjejí směrem ke stále většímu počtu specializovaných GPU v jednom AI clusteru. Více GPU znamená potřebu více switchů a kabelů. To znamená latenci, problémy s propustností a energetické ztráty způsobené nadměrnou tvorbou tepla, které je následně třeba odvádět. Fotonika může snížit dva nákladové faktory najednou a zároveň zlepšit výkon.
Nejde o spekulace. Sama Nvidia ve svých výzkumných článcích uvádí, že správné využití existujících řešení může snížit spotřebu energie o 350 % oproti tradičním switchům. Kromě toho miliardy switchů, kabelů a zásuvek znamenají miliardy příležitostí k mechanickým poruchám. Řešení založená na světle odstraňují z infrastruktury většinu materiálů a pohyblivých částí.
Výzkum navíc ukazuje, že výpočetní výkon AI infrastruktury vzrostl během dvou let o 300 %. Při současném tempu růstu, které má dále zrychlovat, se můžeme rychle dostat do situace, kdy se paměti HBM stanou úzkým hrdlem. V tomto odvětví se totiž propustnost za stejné období zvýšila „pouze“ o přibližně 150 %. V takovém okamžiku přestává být fotonika zajímavostí a stává se nutností.
Kromě zcela nového trhu taženého potenciálními úzkými hrdly má společnost řadu „starých“ a praktičtějších byznysů. Jedním z nich jsou brýle VR/AR, kde je společnost také významným hráčem. Jefferies odhaduje, že by společnost mohla dodávat komponenty v hodnotě více než 50 EUR na zařízení. Při předpokládaném objemu přibližně 5 milionů kusů v roce 2028 by to mohlo znamenat tržby kolem 375 milionů EUR.
Rozvaha zatěžuje růstovou tezi
Největším problémem ams OSRAM není nedostatek technologií, ale finance. Společnost stále vykazuje čisté ztráty a podle zprávy za 1. čtvrtletí 2026 činila čistá ztráta přibližně 154 milionů EUR. Analytici očekávají, že zisk na akcii zůstane během celého roku 2026 záporný, přičemž pozitivní výsledky se očekávají až v roce 2027.
To znamená, že trh dnes kupuje hlavně budoucnost, nikoli současnost. To je riziko, ale zároveň to naznačuje obrovský diskont vůči ziskům, které se realisticky nemusí nikdy objevit, nebo mohou být mnohem nižší.
Tržby jsou vysoké a EBITDA zůstává pozitivní, ale čistý zisk a volný peněžní tok jsou slabé. Zpráva také poukazuje na vysokou finanční páku, když ukazatel zadlužení podle Fitch dosahoval na konci roku 2025 hodnoty 6,3x EBITDA.
Tato čísla ochlazují růstový narativ. Společnost může mít atraktivní technologii, ale pokud bude transformace trvat déle a peněžní toky zůstanou slabé, finanční riziko bude neustále omezovat její prostor k dalším krokům.
Opatření ke zmírnění rizik
AMS OSRAM se snaží situaci zlepšit prostřednictvím restrukturalizace a prodeje aktiv. Program „Simplify“ by měl do roku 2028 přinést roční úspory kolem 200 milionů EUR a divestice by měly vygenerovat přibližně 670 milionů EUR. Podle zprávy to má podpořit snižování dluhu a cestu k pozitivnímu volnému peněžnímu toku v roce 2027.
Jde o důležitý dílek skládačky. Pokud se úspory, prodeje aktiv a zlepšení automobilového cyklu spojí s prvními signály komercializace v oblasti AI fotoniky nebo AR, může ams OSRAM začít vypadat jako společnost po úspěšné restrukturalizaci. Pokud však některý z těchto prvků selže, trh se může rychle vrátit ke zpochybňování budoucnosti společnosti.
AMS.CH (D1)
Společnost už od svého dna zaznamenala výrazný růst přibližně o 2000 %, přičemž za poslední 3 měsíce vzrostla o více než 100 %. Navzdory tomu má společnost stále před sebou dlouhou cestu k návratu na valuace před rokem 2022. Zdroj: xStation5
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