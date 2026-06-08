Apple čeká klíčová zkouška v oblasti umělé inteligence 📱

Investoři společnosti Apple už téměř dva roky čekají, až výrobce iPhonů představí výraznější průlom v oblasti umělé inteligence. Tato chvíle může přijít na výroční vývojářské konferenci WWDC, která začíná v sídle společnosti v Cupertinu. Trh očekává hlavně zásadní aktualizaci hlasové asistentky Siri a nové AI funkce, které by mohly změnit vnímání Applu mezi technologickými lídry.
Pro Apple jde o mimořádně důležitý okamžik. Firma své AI plány poprvé výrazněji představila už v roce 2024, ale následně čelila několika viditelným odkladům. Investoři i analytici proto chtějí vidět jasný důkaz, že společnost dokáže své sliby konečně převést do praxe.
Silnější AI nabídka by mohla podpořit hlavně nový upgrade cyklus iPhonů. Pokud by uživatelé vnímali nové funkce jako dostatečně atraktivní, mohlo by to zvýšit poptávku po nových modelech a posílit růst tržeb. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč část analytiků vidí v nadcházející konferenci možný katalyzátor dalšího růstu akcií.
Akcie Applu si přitom v letošním roce vedou překvapivě dobře. Navzdory kritice za pomalejší nástup do AI vzrostly podle poskytnutých informací o 13 % a patří mezi nejvýkonnější tituly ze skupiny Magnificent Seven. Trh tak Applu zatím dává čas, a to i díky jeho silným peněžním tokům, stabilnímu byznysu a opatrnějšímu přístupu k masivním investicím do AI infrastruktury.
Optimističtí analytici věří, že pokud Apple představí přesvědčivou a dobře fungující AI platformu, může se narativ kolem firmy výrazně změnit. Morgan Stanley například vidí možnost růstu akcií až k úrovni 440 USD, což by znamenalo více než 40% potenciál oproti páteční zavírací ceně. Podle tohoto pohledu by Apple mohl být trhem nově vnímán jako skutečný AI vítěz.
Ne všichni jsou ale přesvědčeni, že AI funkce automaticky přinesou výrazný růst prodejů iPhonů. Někteří analytici očekávají, že nové nástroje budou pro spotřebitele zajímavé, ale nemusí být natolik silným důvodem k nákupu nového telefonu. To je pro Apple klíčové riziko, protože očekávání investorů jsou před konferencí poměrně vysoká.
Dalším citlivým bodem je ocenění akcií. Apple se obchoduje téměř za 33násobek očekávaného zisku, což je výrazně nad dlouhodobým průměrem a blízko historicky vysokých úrovní. Takto vysoká valuace znamená, že případné zklamání z WWDC by mohlo vyvolat tlak na pokles akcií.
Z fundamentálního pohledu se očekává, že tržby Applu letos vzrostou téměř o 15 %, což je výrazné zrychlení proti tempu 6,4 % ve fiskálním roce 2025. V dalších letech však analytici počítají se zpomalením růstu, například na 8,6 % ve fiskálním roce 2027. Právě proto je pro investory důležité, aby AI dokázala vytvořit nový, dlouhodobější růstový impuls.
Z investičního pohledu tak Apple stojí před důležitým testem. Pokud WWDC ukáže jasnou vizi, funkční AI produkty a potenciál pro podporu prodejů iPhonů i služeb, může to akciím dodat další sílu. Pokud však prezentace nepřinese dostatečně přesvědčivý posun, vysoké ocenění může zvýšit citlivost akcií na korekci.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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