Apple čelí vzácnému varování: Akcie mohou podle KeyBanc klesnout o více než 20 % 🚨

Akcie společnosti Apple získaly nezvykle negativní hodnocení od analytiků KeyBanc Capital Markets. Investiční banka snížila své doporučení z neutrální úrovně na underweight, tedy hodnocení odpovídající očekávání, že se akciím bude dařit hůře než širšímu trhu.
Analytik Brandon Nispel upozornil především na rizika spojená se slabší poptávkou po zařízeních a vysokým oceněním společnosti. Podle něj je současná valuace Applu ve srovnání s celým trhem obtížně ospravedlnitelná.
Akcie Applu se obchodují za více než 33násobek očekávaného zisku, zatímco jejich desetiletý průměr činí přibližně 23násobek. Pro srovnání, index Nasdaq 100 se obchoduje kolem 22,8násobku očekávaných zisků.
Američané mohou telefony měnit méně často
- Jedním z hlavních rizik je podle KeyBanc omezení dotací na chytré telefony ze strany amerických mobilních operátorů. Pokud operátoři přestanou zákazníkům poskytovat tak výhodné nabídky, může se prodloužit doba, po kterou lidé používají své současné telefony.
- To by mohlo vést ke zpomalení počtu výměn starších iPhonů za nové modely. Apple by tak byl více závislý na zahraničních trzích, kde však může jeho pozici komplikovat další růst cen.
- KeyBanc současně považuje očekávání trhu, podle kterého by se prodeje iPhonů měly v roce 2027 zvýšit o 8 %, za příliš optimistické.
- Apple by pro naplnění těchto odhadů potřeboval buď výrazně silnější poptávku v zahraničí, nebo přesvědčit větší počet stávajících uživatelů k rychlejšímu přechodu na nové modely. Vyšší ceny zařízení však mohou mít opačný efekt.
Apple patří mezi nejméně oblíbené technologické giganty
- Snížení doporučení potvrzuje, že Apple nyní mezi analytiky nepatří k nejoblíbenějším americkým technologickým společnostem. Nákup jeho akcií doporučuje méně než 60 % analytiků sledovaných agenturou Bloomberg.
- U společností Microsoft, Amazon, Meta Platforms a Nvidia se podíl pozitivních doporučení pohybuje kolem 90 %.
- Přímá doporučení k prodeji jsou však u Applu stále mimořádně vzácná. Negativní hodnocení má pouze přibližně 7 % analytických společností, včetně KeyBanc.
- Většina analytiků tedy neočekává výrazný propad akcií. Jejich průměrná cílová cena kolem 319 dolarů se nachází velmi blízko pondělní závěrečné ceně 317,31 dolaru. To ale současně znamená, že analytický konsenzus nevidí během dalších 12 měsíců téměř žádný prostor pro růst.
KeyBanc očekává propad pod 250 dolarů
- KeyBanc stanovil cílovou cenu akcií Applu na 250 dolarů. Ve srovnání s pondělní závěrečnou hodnotou by to představovalo pokles o více než 20 %.
- Akcie společnosti po zveřejnění negativního hodnocení v úterním předburzovním obchodování oslabovaly přibližně o 1 %.
- Vývoj přichází krátce poté, co akcie Applu uzavřely na historickém maximu. Od začátku roku si připsaly téměř 17 % a staly se nejvýkonnějším titulem ze skupiny Magnificent Seven.
- Růst v posledním období podporoval přesun investorů z jiných částí technologického sektoru, především z polovodičových společností. Apple tak částečně těžil z hledání stabilnější alternativy k výrobcům čipů.
Zdražení produktů může poškodit poptávku
- Apple nedávno zvýšil ceny všech počítačů Mac, tabletů iPad a zařízení pro chytrou domácnost. Společnost tím reagovala na rostoucí ceny paměťových čipů.
- Vyšší ceny mohou Applu pomoci chránit ziskové marže, zároveň však zvyšují riziko, že zákazníci nákup nového zařízení odloží nebo zvolí levnější alternativu.
- KeyBanc proto vidí riziko, že současné odhady tržeb z prodeje počítačů Mac a tabletů iPad jsou příliš vysoké. Kombinace zdražování a pomalejšího růstu prodaných kusů by mohla vést také ke zpomalení rozšiřování uživatelské základny.
- Právě velikost uživatelské základny je důležitá pro služby Applu, jako jsou App Store, iCloud, Apple Music nebo další předplatné. Méně nových zákazníků a pomalejší obměna zařízení by tak mohly negativně ovlivnit i tuto vysoce ziskovou část podnikání.
Růst služeb může výrazně zpomalit
- KeyBanc očekává, že růst příjmů ze služeb v účetním roce 2027 zpomalí na přibližně 7 %. Tržní konsenzus přitom počítá s růstem kolem 12 %.
- Rozdíl mezi oběma odhady je pro investory důležitý. Služby mají obvykle vyšší marže než prodej hardwaru a v posledních letech představovaly jeden z hlavních pilířů růstu společnosti.
- Pokud by jejich růst skutečně zpomalil výrazněji, vysoká valuace akcií Applu by se obhajovala ještě obtížněji. Trh totiž současnou cenu staví na předpokladu, že společnost bude i nadále stabilně zvyšovat zisky a rozšiřovat příjmy ze své uživatelské základny.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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