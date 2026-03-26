Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů 🍏

- Apple přidává do amerického výrobního programu firmy Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics.
- Do roku 2030 plánuje investovat dalších 400 milionů dolarů.
- Nové projekty se zaměří na senzory, čipy a pokročilé materiály.
- Cílem je posílit výrobu v USA, omezit geopolitická rizika a podpořit domácí technologický sektor.
Společnost Apple rozšiřuje svůj americký výrobní program a nově do něj zařazuje firmy Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics. V rámci této iniciativy chce do roku 2030 investovat dalších 400 milionů dolarů do rozšíření výroby klíčových součástek přímo ve Spojených státech. Krok zapadá do širší snahy přesouvat důležité části dodavatelského řetězce blíže domácímu trhu a omezovat geopolitická rizika.
Nové partnerství navazuje na dříve oznámený závazek Applu investovat v USA během čtyř let celkem 600 miliard dolarů. Tentokrát se pozornost soustředí hlavně na výrobu senzorů, integrovaných obvodů a pokročilých materiálů používaných v zařízeních Applu. Některé z těchto komponentů se mají ve Spojených státech vyrábět vůbec poprvé.
Apple zároveň zdůraznil, že rozšíření programu má podpořit vznik nových pracovních míst a posílit americké kapacity v oblasti čipů a pokročilé elektroniky. Bosch má spolu s TSMC vyrábět čipy pro senzorový hardware v továrně TSMC ve státě Washington. Cirrus Logic pak bude spolupracovat s GlobalFoundries na vývoji polovodičových procesů pro technologie využívané například ve funkci Face ID.
Významný posun představuje i krok společnosti TDK, která začne vyrábět senzory v USA vůbec poprvé. Qnity Electronics se pak má zaměřit na dodávky materiálů důležitých pro polovodičovou výrobu a technologie spojené s umělou inteligencí. Z pohledu investorů jde o další signál, že Apple chce mít větší kontrolu nad strategickými komponenty a postupně budovat odolnější výrobní základnu mimo tradiční asijská centra.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street se prohlubují
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude znovu vytváří tlak na Nasdaq
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.