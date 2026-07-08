Apple prohrál v EU důležitý spor ⚖️ Ohrozí otevřenější ekosystém výnosy z App Storu? 💰

Společnost Apple neuspěla se svou žalobou proti pravidlům Evropské unie, která mají omezit dominanci největších technologických firem. Tribunál EU v Lucemburku potvrdil, že App Store a operační systém iOS spadají pod pravidla zákona Digital Markets Act, tedy DMA. Ten označuje vybrané technologické platformy za takzvané gatekeepery, pokud představují důležitou bránu mezi firmami a uživateli.
Rozhodnutí je důležité pro celý technologický sektor. DMA ukládá velkým digitálním platformám řadu povinností, jejichž cílem je dát větší prostor konkurenci a nabídnout uživatelům více možností. Firmám, které pravidla poruší, hrozí pokuty až do výše 10 % jejich celosvětového ročního obratu. Právě proto Apple, Meta i ByteDance napadly pravidla právní cestou.
Soud však v případě Applu podpořil stanovisko Evropské komise. Podle rozhodnutí tvoří jednotlivé obchody App Store na zařízeních jako iPhone, iPad, Mac, Apple TV a Apple Watch jednu hlavní platformovou službu. Důvodem je to, že všechny tyto obchody mají stejný účel: propojují vývojáře aplikací s koncovými uživateli a umožňují distribuci softwaru.
Apple dlouhodobě tvrdí, že pravidla DMA jsou příliš široká a mohou ohrozit soukromí i bezpečnost uživatelů. Firma upozorňuje, že povinnost větší otevřenosti systému může narušit ochrany, které budovala mnoho let. Podle Applu mohou nová pravidla vystavit evropské zákazníky novým rizikům.
Evropský soud ale tyto argumenty v hlavních bodech nepřijal. Potvrdil, že iOS může být považován za významnou bránu, přes kterou firmy oslovují zákazníky. To je pro Apple zásadní, protože DMA může firmu nutit k větší interoperabilitě a otevření ekosystému konkurentům.
Část sporu se týkala také služby iMessage. Apple napadal její zařazení mezi komunikační služby, které by mohly být podřízeny pravidlům DMA. Soud však uvedl, že samotná klasifikace iMessage zatím nemění právní postavení Applu, protože tato služba nebyla v rozhodnutí uvedena jako významná brána. Jinými slovy, povinnosti DMA se na iMessage v této fázi nevztahují.
Pro Evropskou komisi jde o významné vítězství. Rozhodnutí posiluje její pozici při prosazování nových pravidel vůči technologickým gigantům. Regulátoři se snaží omezit situace, kdy velké platformy kontrolují přístup k uživatelům, nastavují podmínky pro vývojáře a současně soutěží s firmami, které jsou na jejich ekosystému závislé.
Z pohledu Applu je verdikt nepříjemný, protože potvrzuje tlak na větší otevření jeho evropského ekosystému. Firma se ještě může odvolat k Soudnímu dvoru EU, ale pouze v právních otázkách. Do té doby bude muset dál počítat s tím, že její klíčové platformy v Evropě podléhají přísnějším pravidlům.
Pro investory je důležité sledovat hlavně dopad na obchodní model Applu. App Store je pro firmu významným zdrojem příjmů ze služeb a jakékoli oslabení kontroly nad distribucí aplikací může ovlivnit poplatky, vztahy s vývojáři i dlouhodobé marže. Na druhé straně Apple zůstává mimořádně silnou značkou s loajální uživatelskou základnou, takže dopad nemusí být okamžitý.
Rozhodnutí ale potvrzuje širší trend: Evropa je ochotná tvrději regulovat největší technologické firmy. Pro celý sektor Big Tech to znamená vyšší regulatorní nejistotu, možné změny obchodních modelů a větší tlak na transparentnost.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
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