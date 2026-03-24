Apple spustí reklamy v Mapách v USA a Kanadě, zároveň rozšiřuje platformu Apple Business

Apple 24. března oznámil, že v létě 2026 zavede placené reklamy v Apple Maps v USA a Kanadě a zároveň 14. dubna spustí novou platformu Apple Business. Firma uvedla, že cílem je pomoci podnikům oslovit místní zákazníky při vyhledávání a objevování, zatímco rozšiřuje své firemní nástroje i reklamní nabídku.
Apple spojuje firemní nástroje s novým reklamním formátem v Mapách
Apple Business bude od 14. dubna dostupný ve více než 200 zemích a regionech. Platforma spojuje správu mobilních zařízení s firemním e-mailem, kalendářem, adresářovými službami a podporou vlastních domén v jednom řešení.
V rámci tohoto kroku Apple uvedl, že firmy v USA a Kanadě získají letos v létě novou možnost umisťovat lokální reklamy v Mapách během klíčových okamžiků vyhledávání a objevování. Reuters uvedl, že reklamy se budou zobrazovat nad organickými výsledky vyhledávání a inzerenti budou moci své fyzické provozovny nárokovat prostřednictvím přepracovaných firemních nástrojů, které mají dorazit příští měsíc.
V centru pozornosti je soukromí i růst služeb
Apple uvedl, že poloha uživatele ani reklamy, které si zobrazí nebo s nimi interaguje, nebudou spojeny s jeho Apple účtem. Společnost zároveň uvedla, že osobní data zůstanou v zařízení, Apple je nebude shromažďovat ani ukládat a nebude je sdílet se třetími stranami.
Oznámení zároveň zapadá do širší strategie Applu posilovat segment služeb a hledat nové zdroje růstu. Reuters připomněl, že tržby divize služeb v prvním čtvrtletí dosáhly rekordních 30,01 miliardy USD, zatímco některé další příjmové toky firmy čelí regulačním tlakům a změnám ve vyhledávání. Trhy nyní budou sledovat tempo zavádění reklam v Mapách, zájem inzerentů a také to, zda Apple poskytne více detailů před konferencí WWDC, která se uskuteční 8.–12. června.
