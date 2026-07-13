Apple těží z nejistoty kolem AI, tržní hodnota vyskočila o 600 miliard USD 🍏

Akcie Applu zažily výrazný obrat. Po slabším přijetí prezentace nových AI funkcí minulý měsíc se titul od minima z 25. června zvedl o 15 % a tržní hodnota společnosti vzrostla téměř o 600 miliard USD. Akcie se tím vrátily k rekordním úrovním, zatímco část dřívějších favoritů AI obchodu začala ztrácet dech.
Zajímavé je hlavně srovnání s polovodičovým sektorem. Index Philadelphia Semiconductor ve stejném období klesl o 7 %, zatímco S&P 500 přidal pouze 3 % a technologický Nasdaq 100 vzrostl o 1,3 %. Investoři tak začínají přehodnocovat, zda se extrémní výdaje na AI infrastrukturu skutečně vrátí tak rychle, jak trh dříve očekával.
Apple z této změny nálady těží paradoxně právě proto, že se neúčastní závodu ve výstavbě datových center v takovém rozsahu jako hyperscale hráči typu Microsoft, Alphabet nebo Amazon. Ještě nedávno byla zdrženlivost Applu v AI vnímána jako slabina. Nyní ji část trhu začíná brát jako výhodu, protože firma není vystavena stejnému riziku přehnaných kapitálových výdajů.
To neznamená, že Apple nemá problémy. Firma čelí rostoucím cenám paměťových čipů, které mohou tlačit na marže. V reakci na dražší komponenty Apple zvýšil ceny u Maců, iPadů a domácích zařízení. I když se zdražení zatím netýkalo iPhonu, firma naznačila, že další cenové úpravy mohou přijít.
Investoři ale věří, že Apple má větší schopnost přenést vyšší náklady na zákazníky než většina jiných hardwarových firem. Jeho zákaznická základna je mimořádně loajální a historie ukazuje, že vyšší ceny nemusí automaticky znamenat slabší objemy prodejů. Právě síla značky a ekosystému zůstává jedním z hlavních důvodů, proč se akcie v nejistém prostředí drží lépe než konkurence.
Dalším potenciálním impulsem je očekávané uvedení skládacího iPhonu v září. Tento produkt by měl mít vysokou cenu a mohl by motivovat část zákazníků k upgradu. Podle dostupných informací měl Apple požádat dodavatele o přípravu výroby přibližně 10 milionů skládacích iPhonů, což je více než dřívější odhad 7–8 milionů kusů.
Apple se zároveň může opřít o velmi silný peněžní tok. Volný cash flow má letos dosáhnout rekordních 140 miliard USD, což by znamenalo nárůst o více než 40 % oproti roku 2025. V době, kdy jiní technologičtí giganti agresivně utrácejí za AI infrastrukturu, Apple naopak dál generuje obrovskou hotovost.
To je pro investory důležitý rozdíl. Pokud se trh začne obávat, že výdaje na AI jsou příliš vysoké a návratnost nejistá, Apple může působit jako stabilnější alternativa. Jeho byznys není bez rizik, ale stojí na kombinaci hardwaru, služeb, značky a hotovostní síly.
Na druhé straně je potřeba zmínit ocenění. Apple se obchoduje zhruba za 33násobek očekávaných zisků na příštích dvanáct měsíců, což z něj dělá jeden z nejdražších titulů mezi Magnificent Seven mimo Teslu. Historický průměr za poslední dekádu přitom činí asi 23násobek. Trh tedy za stabilitu a kvalitu Applu platí výraznou prémii.
Z pohledu investorů se tak Apple stává sázkou na jiný scénář než Nvidia nebo čipaři. Pokud budou výdaje na AI dál prudce růst, mohou z toho více těžit polovodičové firmy. Pokud ale začne trh pochybovat o návratnosti AI kapitálových výdajů, Apple může zůstat atraktivnějším defenzivnějším technologickým titulem díky silnému cash flow, službám a možnému novému produktovému cyklu.
Graf Apple (AAPL.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
SK Hynix zažil rekordní propad, AI euforie v Koreji tvrdě narazila 📉
Které výsledkové reporty budou tento týden v centru pozornosti❓ (13.07.2026)
🛢️ Shrnutí trhů: Geopolitické déjà vu. Hormuzský průliv se opět ocitá v centru pozornosti investorů
TSMC ukazuje, že firmy stále investují miliardy do AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.