ASML klesá kvůli chystanému omezení vývozu do Číny 📉

Akcie výrobce zařízení pro výrobu čipů ASML dnes oslabují o 3,5 % poté, co američtí zákonodárci minulý týden navrhli zákon, který by mohl dále omezit prodeje společnosti do Číny.
Analytici uvedli, že pokud by byl návrh schválen v USA a následně vymáhán i v Nizozemsku, mohlo by jít o první nové omezení pro ASML od září 2024. To by zablokovalo prodej i servis jejích litografických systémů zákazníkům v Číně. ASML je dominantním výrobcem litografických zařízení, která se používají při tvorbě obvodů v čipech. Firma čelí konkurenci zejména ze strany japonského Nikonu a čínské společnosti SMEE.
ASML počítá s tím, že v roce 2026 bude Čína tvořit 20 % jejích celkových tržeb, prodeje starších strojů by ale dotčeny být neměly. Analytik Michael Roeg z Degroof Petercam odhadl, že nová pravidla by mohla snížit tržby ASML o jednociferné procento.
Z pohledu vývoje ceny akcií je ASML letos zatím v zelených číslech. Od začátku roku akcie připisují přes 13 % a za poslední rok vzrostly o více než 100 %. Po dosažení maxim v roce 2024 nad hranicí 1 000 eur se akcie propadly až k úrovni 500 eur. Současná maxima byla dosažena v únoru 2026, kdy se akcie poprvé dostaly nad 1 300 eur. Ze svých maxim už titul ztratil přes 14 %.
Graf ASML.NL (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
