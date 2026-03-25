Asos vystřelil vzhůru. Investory nadchl prudký růst zisku 🚀

- Asos zvýšil upravený zisk o 50 %, pomohla hlavně dámská móda.
- Akcie po výsledcích vyskočily až o 16 %.
- Firma pokračuje v restrukturalizaci a zároveň drží beze změny celoroční výhled.
- Vedle růstu zákazníků se soustředí i na snižování nákladů a boj s konkurencí.
Akcie britského online prodejce Asos výrazně posílily poté, co firma oznámila 50% růst upraveného zisku. Investory potěšil především návrat růstu zákaznické aktivity a silný výkon segmentu dámské módy, který pomohl zlepšit celkovou ziskovost společnosti.
Společnost zároveň ponechala beze změny svůj celoroční výhled, což trh přijal pozitivně. Akcie během ranního obchodování v Londýně vyskočily až o 16 %, což byl jejich nejvýraznější intradenní růst za poslední čtyři měsíce. Přesto je patrné, že důvěra investorů ještě není plně obnovena, protože od začátku roku byly akcie před touto zprávou stále níže zhruba o 25 %.
Výsledky přicházejí po slabším listopadovém update, kdy Asos zklamal výraznějším poklesem tržeb a vzbudil pochybnosti o tom, zda se restrukturalizace pod vedením šéfa Joseho Antonia Ramose Calamonteho vyvíjí správným směrem. Aktuální čísla tak představují důležitý signál, že obrat firmy přece jen začíná přinášet první hmatatelnější výsledky.
Asos se v rámci své transformace snaží zlepšit uživatelský zážitek, mimo jiné i úpravami mobilní aplikace, která má zákazníkům usnadnit vyhledávání produktů a nákup. Současně ale pokračuje v tvrdých úsporách, protože firma čelí silné konkurenci, zejména ze strany čínského módního giganta Shein.
Součástí úsporných kroků bylo také uzavření distribučního centra v Atlantě. Americké zákazníky nyní firma obsluhuje ze skladu v anglickém Barnsley, což má pomoci snížit provozní náklady. Obrat Asosu tak zůstává spojený nejen s růstem prodejů, ale i s tlakem na efektivnější fungování celé firmy.
Graf ASC.UK (D1)
Akcie společnosti Asos se aktuálně obchodují kolem 2,395 GBP a po předchozím prudkém poklesu se snaží o technický odraz. Cena však zůstává výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 na 2,628 GBP i SMA 100 na 2,681 GBP, což potvrzuje, že trh je stále v krátkodobě i střednědobě slabším nastavení. Poslední růstová svíčka sice ukazuje na návrat kupců od lokálních minim, zatím ale nejde o potvrzený obrat trendu. RSI se pohybuje na hodnotě 42,1, tedy pod neutrální hranicí 50, což značí, že prodejní tlak v trhu ještě zcela nezmizel. Na druhou stranu se akcie odrazily z nižších úrovní, takže sentiment se může postupně stabilizovat.
Z technického pohledu bude nyní důležité, zda se Asosu podaří udržet nad oblastí kolem 2,30–2,40 GBP. Pokud ano, mohl by titul zkusit růst směrem k nejbližší rezistenci v pásmu 2,53 GBP, případně výše k EMA 50. Pokud by ale současný odraz rychle selhal, trh se může znovu vrátit k minimům poblíž 2,16 GBP.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street se prohlubují
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude znovu vytváří tlak na Nasdaq
