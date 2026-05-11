Aspex posiluje vliv v Delivery Hero a žádá změny 🚨

- Aspex Management navýšil podíl v Delivery Hero na přibližně 15 % po nákupu dalších akcií od Prosusu.
- Investor tlačí na změnu strategie, včetně možného odchodu z některých regionů a výměny CEO Niklase Oestberga.
- Prosus musí snížit svůj podíl pod 10 % kvůli podmínkám evropských antimonopolních regulátorů.
- Blížící se valná hromada 23. června může být klíčovým momentem pro další směřování společnosti.
Aspex Management výrazně navýšil svůj podíl v německé rozvážkové skupině Delivery Hero na přibližně 15 %, čímž zvyšuje tlak na vedení společnosti i jejího generálního ředitele Niklase Oestberga. Hongkongský správce aktiv koupil dalších 5 % akcií od společnosti Prosus za zhruba 335 milionů EUR, což představuje významný krok před blížící se valnou hromadou Delivery Hero.
Transakce proběhla za cenu 22 EUR za akcii, což znamenalo přibližně 10% prémii vůči páteční závěrečné ceně akcií Delivery Hero. Zároveň šlo o cenu zhruba 22 % nad třicetidenním objemově váženým průměrem ke dni 8. května. Aspex tím jasně signalizuje, že i přes problémy společnosti věří v její skrytý hodnotový potenciál a je ochoten za větší vliv zaplatit prémii.
Prodej zároveň snižuje podíl Prosusu v Delivery Hero na 16,8 %. Prosus se svého podílu zbavuje pod tlakem evropských antimonopolních regulátorů, kteří po něm požadují snížení účasti pod 10 % do konce léta. Tento závazek souvisí s podmínkami převzetí společnosti Just Eat Takeaway.com. Prosus již dříve prodal 4,5% podíl v Delivery Hero americké společnosti Uber za přibližně 270 milionů EUR.
Aspex patří mezi aktivistické investory, kteří se nesoustředí pouze na pasivní držení akcií, ale snaží se aktivně ovlivňovat strategii firem. V dopise, který podle agentury Reuters investor zaslal, Aspex vyzval Delivery Hero k odchodu z celých regionů a zároveň požadoval výměnu generálního ředitele Niklase Oestberga. To ukazuje, že investor považuje současnou strategii společnosti za nedostatečnou a chce výraznější restrukturalizaci byznysu.
Navýšení podílu přichází v citlivém okamžiku, protože Delivery Hero čeká 23. června výroční valná hromada. Právě tam může Aspex získat větší prostor pro prosazování svých požadavků. Situace je o to zajímavější, že Prosus na valné hromadě nemůže hlasovat se svými akciemi, jelikož jsou spravovány prostřednictvím svěřenského správce. Tím se relativní vliv Aspexu na akcionářské rozhodování ještě zvyšuje.
Zakladatel Aspexu Hermes Li uvedl, že investor jako dlouhodobý akcionář navýšil svůj podíl, protože věří v další růst hodnoty společnosti. Zároveň zdůraznil, že Aspex chce konstruktivně spolupracovat s dozorčí radou i vedením Delivery Hero s cílem zvýšit hodnotu pro všechny akcionáře. Přesto je zřejmé, že tlak na změny bude v následujících týdnech sílit.
Z pohledu investorů je situace kolem Delivery Hero důležitým signálem. Na jedné straně vyšší podíl Aspexu naznačuje důvěru ve zlepšení hodnoty společnosti, na straně druhé však upozorňuje na hlubší nespokojenost části akcionářů se současným vedením a geografickým rozsahem podnikání. Klíčové nyní bude, zda se Delivery Hero rozhodne pro razantnější restrukturalizaci, případný odchod z méně výnosných regionů nebo změny ve vrcholovém managementu.
Akcie společnosti Delivery Hero se po výrazném poklesu z úvodu roku 2026 pokusily o stabilizaci a aktuálně se obchodují kolem úrovně 21,01 EUR. Cena se nachází v blízkosti 100denního klouzavého průměru SMA 100 na hodnotě 20,55 EUR, zatímco 50denní exponenciální průměr EMA 50 leží níže na úrovni 19,24 EUR. To naznačuje, že krátkodobý trend se zlepšil a kupci se snaží udržet cenu nad důležitými technickými úrovněmi. Zároveň však akcie naráží na oblast kolem 21 EUR, která v posledních týdnech funguje jako rezistence a zatím brání výraznějšímu růstovému průrazu. Z technického pohledu bude klíčové, zda se akciím podaří udržet nad hladinou 20,55 EUR a následně prorazit oblast 21–21,50 EUR. Návrat pod SMA 100 by oslabil současné pozitivní nastavení a mohl by cenu vrátit zpět k podpoře v okolí 19,24 EUR, kde se nachází EMA 50.
