Zelené závazky v ohrožení?🌱 Investoři řeší budoucnost potravinářského giganta 🔍

- Investoři Unileveru chtějí ujištění, že nový podnik s McCormickem zachová přísné standardy v oblasti udržitelnosti a odlesňování.
- Transakce v hodnotě 65 miliard USD vytvoří velkého potravinářského hráče se značkami jako Hellmann’s a Cholula.
- McCormick čelí otázkám kvůli méně detailnímu ESG reportingu a klasifikaci jako firma se středním rizikem.
- Pro investory půjde hlavně o to, zda se udržitelnost promění v konkrétní závazky, nebo zůstane jen u obecných prohlášení.
- Investoři Unileveru chtějí ujištění, že nový podnik s McCormickem zachová přísné standardy v oblasti udržitelnosti a odlesňování.
- Transakce v hodnotě 65 miliard USD vytvoří velkého potravinářského hráče se značkami jako Hellmann’s a Cholula.
- McCormick čelí otázkám kvůli méně detailnímu ESG reportingu a klasifikaci jako firma se středním rizikem.
- Pro investory půjde hlavně o to, zda se udržitelnost promění v konkrétní závazky, nebo zůstane jen u obecných prohlášení.
Část investorů společnosti Unilever žádá ujištění, že nový potravinářský podnik vznikající spojením s americkou společností McCormick zachová vysoké standardy v oblasti udržitelnosti, odpovědného získávání surovin a ochrany lesů. Transakce v hodnotě 65 miliard USD, oznámená v březnu, má vytvořit velkého hráče v potravinářském sektoru, který bude zahrnovat známé značky jako Hellmann’s nebo Cholula. Pro investory je však klíčové, zda se s růstem rozsahu podnikání nezhorší transparentnost a kontrola dodavatelského řetězce.
McCormick má převzít dohled nad potravinářským byznysem, který bude téměř dvakrát větší než jeho současná velikost. To s sebou přináší nejen obchodní příležitosti, ale také výrazně složitější globální dodavatelský řetězec. Ten bude více napojený na zemědělské komodity, malé farmáře, lesní oblasti a regiony, kde mohou vznikat rizika spojená s odlesňováním nebo nedostatečnou kontrolou původu surovin.
Unilever byl v minulosti vnímán jako jedna z firem, která v oblasti udržitelnosti patřila mezi aktivnější hráče. Právě proto se někteří akcionáři obávají, aby nově vzniklá společnost nepolevila v závazcích, které se týkají například získávání komodit z oblastí bez odlesňování, dohledatelnosti surovin až na úroveň plantáží nebo veřejného systému pro podávání stížností. Pro dlouhodobé investory nejde jen o otázku reputace, ale také o řízení rizik v dodavatelském řetězci.
Jedním z hlavních problémů je rozdíl mezi evropským a americkým regulatorním prostředím. Unilever jako britská společnost s významnou evropskou expozicí čelí přísnějším požadavkům na ESG reporting a zveřejňování informací. Naproti tomu americký McCormick nemusí podle amerických pravidel reportovat stejně detailní informace jako evropské společnosti. To může vytvořit přechodné období, ve kterém bude kvalita zveřejňovaných dat záviset především na dobrovolných závazcích managementu.
Investoři proto chtějí vědět, jak bude nová společnost integrovat udržitelné praktiky do svého fungování. Mezi sledované oblasti patří zejména odlesňování, dohledatelnost surovin, audity dodavatelů, certifikace a plnění emisních cílů. Pokud by se nově vzniklý podnik rozhodl od těchto standardů ustoupit, mohlo by to podle některých akcionářských skupin vytvořit významné riziko pro hodnotu společnosti i pro její reputaci.
McCormick je podle hodnocení Sustainalytics klasifikován jako společnost se středním rizikem z hlediska udržitelnosti. Kritici upozorňují především na to, že jeho report neobsahuje explicitní celofiremní závazek k nulovému odlesňování a poskytuje méně detailů o dohledatelnosti, auditech a certifikacích. To může být problém ve chvíli, kdy se firma chystá převzít výrazně větší a komplexnější potravinářský byznys.
McCormick uvedl, že už pracuje na komplexní strategické aktualizaci svého programu udržitelnosti a podrobnosti chce zveřejnit postupně. Unilever zároveň zdůraznil, že s McCormickem před dokončením transakce úzce spolupracuje na přechodu potravinářských programů a závazků souvisejících s udržitelností. Důležité bude, zda tyto kroky povedou ke konkrétním a měřitelným závazkům, nebo zda zůstanou jen na úrovni obecných prohlášení.
Z investičního pohledu se nejedná pouze o ESG téma, ale také o otázku provozního rizika. Potravinářské firmy jsou stále více vystaveny tlaku na transparentnost dodavatelských řetězců, klimatické dopady, ochranu půdy a původ zemědělských surovin. Slabší kontrola v těchto oblastech může vést k reputačním škodám, regulatorním problémům, vyšším nákladům nebo ztrátě důvěry u institucionálních investorů.
Unilever bude v nové společnosti největším investorem s téměř 10% podílem a čtyřmi místy v představenstvu. To mu dává určitou možnost ovlivňovat směřování podniku, ale menší akcionáři budou mít přímý vliv omezený. Právě proto se část investorů snaží získat jasné garance ještě před dokončením transakce. Pro trh bude klíčové sledovat, zda nový potravinářský gigant dokáže spojit růst, značkovou sílu a globální dosah s důslednou kontrolou ESG standardů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
DE40: Pokles se vrací do Evropy 💡
Výpadek Coinbase paralyzoval obchodování: Kryptoburza má za sebou další těžký týden 🚨
SAP: Dočasný výprodej, nebo trvalá sleva?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.