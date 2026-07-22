AT&T překvapilo trh. Výsledky překonaly odhady 📈

Americký telekomunikační operátor AT&T vykázal ve druhém čtvrtletí silnější růst počtu mobilních zákazníků, než očekával trh. Společnost získala 432 000 nových měsíčně platících telefonních zákazníků, zatímco analytici počítali přibližně s 325 000.
Výsledek představuje pozitivní překvapení v období, kdy investory znepokojovala rostoucí konkurence a obavy z další cenové války mezi hlavními americkými operátory. Akcie AT&T po zveřejnění výsledků v předobchodní fázi posílily přibližně o 2 %, přestože od začátku roku předchozího dne ztrácely zhruba 10 %.
Silný přírůstek zákazníků ukazuje, že agresivnější nabídky, balíčky služeb a nové cenové modely začínají přinášet výsledky. AT&T stejně jako Verizon a T-Mobile kombinuje mobilní služby s domácím internetem a snaží se zákazníkům nabídnout kompletní balík konektivity pod jednou značkou.
Tento model se firmě daří prosazovat. Přibližně 42,5 % domácností, které od AT&T využívají širokopásmový internet, si od společnosti zároveň předplácí i mobilní služby. Vyšší propojení produktů může pomoci snížit odchod zákazníků a zvýšit průměrný výnos na domácnost.
Tržby společnosti meziročně vzrostly o 2,3 % na 31,6 miliardy USD, i když zůstaly mírně pod očekáváním analytiků. Upravený ukazatel EBITDA dosáhl 12,3 miliardy USD a mírně překonal odhady trhu.
Pozitivně překvapil také upravený zisk na akcii, který dosáhl 0,65 USD, zatímco analytici očekávali přibližně 0,59 USD. Výsledky tak ukázaly, že silnější růst zákaznické základny se promítl i do ziskovosti.
AT&T současně potvrdilo svůj dlouhodobý finanční výhled do roku 2028. Firma nadále plánuje vrátit akcionářům přibližně 45 miliard USD prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií.
Konkurenční tlak zůstává vysoký
Výsledky přicházejí po slabším prvním čtvrtletí, kdy růst tržeb z mobilních služeb zaostal za očekáváním. Investoři se navíc obávají možné nové konkurence ze strany SpaceX.
Podle dřívějších zpráv plánuje SpaceX nabídnout mobilní služby přímo spotřebitelům. Firma současně jednala se společností Charter Communications o možné spolupráci na nové spotřebitelské mobilní nabídce.
AT&T se proti této hrozbě připravuje. V květnu vytvořilo společně s Verizonem a T-Mobile společný podnik zaměřený na širší využití satelitních funkcí v mobilních telefonech. Tento krok byl trhem vnímán jako obrana proti rostoucí konkurenci ze strany SpaceX a satelitních komunikačních služeb.
Pro investory bude nyní klíčové, zda AT&T dokáže udržet silné tempo náboru zákazníků bez dalšího výrazného tlaku na marže. Agresivní pobídky sice podporují růst, ale zároveň mohou zvyšovat náklady na získání zákazníka.
Graf AT&T (T.US, D1)
Zdroj: xStation5
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