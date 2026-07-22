Obranný sektor před výsledky

Vzhledem k tomu, že po celém světě postupně propukají a v čase eskalují další ozbrojené konflikty a existuje vyhlídka na vznik dalších, není překvapivé, že výdaje na obranu rostou nejrychlejším tempem za poslední desetiletí.
Stovky miliard dolarů a eur z rostoucích obranných rozpočtů proudí do společností z obranného průmyslu. Řada z nich zveřejní své výsledky v následujících týdnech.
Většina společností v tomto segmentu během posledních několika měsíců přišla o značnou část svého ocenění. Dokonce i nejvýkonnější lídři odvětví vypadají na grafech slabě, a to navzdory rekordním tržbám a ziskům.
Důvodem je, že investiční teze se stala výrazně složitější a náročnější, což se jasně promítá do ocenění.
Harmonogram
- 17. 7. – SAABB.SE – Saab AB
- 21. 7. – NOC.US – Northrop Grumman
- 22. 7. – AM.FP – Dassault Aviation
- 23. 7. – HO.FP – Thales
- 23. 7. – IDR.SM – Indra Group
- 23. 7. – RTX.US – RTX Corp
- 23. 7. – LMT.US – Lockheed Martin
- 23. 7. – EXA.FP – Exail Technologies
- 28. 7. – SAF.FP – Safran
- 30. 7. – BAE.UK – BAE Systems
- 30. 7. – HII.US – Huntington Ingalls Industries
- 31. 7. – HAG.DE – Hensoldt AG
- 6. 8. – RHM.DE – Rheinmetall
Shrnutí
Hlavním tématem zveřejňování výsledků napříč téměř celým sektorem již není poptávka ani její stabilita.
Poselství je jasné: trh nyní očekává efektivní a konzistentní přeměnu objemu nevyřízených zakázek na zisky a zároveň udržení marží v prostředí rostoucích cen energií a surovin a přetrvávajícího rizika zpoždění dodávek.
Saab a Northrop Grumman již tento vývoj ilustrovaly:
- Saab vykázal nejen mimořádně silný růst tržeb, ale také rozšíření marží.
- Akcie Northrop Grumman navzdory rekordním tržbám klesly. Společnost vykázala pokles marže o 2 % a její akcie v nejhorším bodě pohybu odepisovaly až 8 %.
Stejný vývoj lze očekávat u každé další společnosti ze sektoru, která bude zveřejňovat výsledky. Mnohé z nich však nabídnou také specifické vedlejší a regionální faktory. Ty pravděpodobně neovlivní hlavní směr pohybu, investoři hledající konkurenční výhodu by jim však měli věnovat velkou pozornost, protože v dlouhodobém horizontu mohou často získat na významu.
Společnosti
Lockheed Martin
Laťka je pro společnost nastavena nízko, stejně jako její ocenění. Konsenzus počítá s růstem tržeb přibližně o 6 až 7 %, zisk na akcii však má ve srovnání s 2. čtvrtletím 2025 zůstat prakticky beze změny. Trh nepožaduje dokonalost. Požaduje pouze, aby nepřišlo další negativní překvapení.
- Klíčové budou programy F-35, PAC-3 a modernizace letounů F-16 a C-130.
- Překvapit mohou také další odpisy spojené s utajovanými projekty.
Thales
Konsenzus pro 1. pololetí 2026 počítá s objednávkami ve výši 10,48 miliardy EUR a upraveným EBIT ve výši 1,32 miliardy EUR, při marži 12,1 %. Očekávání jsou vysoká, ale stále realistická.
- Klíčové bude udržení poměru book-to-bill nad úrovní 1 a pokračující dynamika segmentu Cyber.
Dassault Aviation
„Divoká karta“ francouzského obranného sektoru.
- Odhady výsledků se podle jednotlivých zdrojů výrazně liší. Tržby se očekávají v rozmezí 3,15 až 3,5 miliardy EUR.
- Vedle hlavních čísel budou zásadní kontrakty související s letouny Rafale a Falcon. Trh bude také mnohem pozorněji sledovat náklady na výzkum a vývoj v souvislosti s programem Falcon 10X.
RTX
Nejkvalitnější aktiva v sektoru, ale zároveň nejslabší asymetrie z pohledu možné reakce trhu po zveřejnění výsledků.
- Udržení dvouciferného růstu nebude stačit.
- Klíčový bude výhled a kontrola nákladů a peněžních toků v segmentu leteckých motorů.
Rheinmetall
Rheinmetall je společností v obranném sektoru, která v posledních čtvrtletích přišla o největší část svého ocenění, přestože patří mezi lídry v růstu tržeb a objemu nevyřízených zakázek. Německá skupina má podle všeho o něco snazší úkol, protože většina rizik již byla započítána do ceny akcií. V centru pozornosti budou především marže, které pravděpodobně rozhodnou o dalším směru vývoje ceny akcií. Investoři se budou rovněž soustředit na kontrakty na různé typy vozidel pro německou armádu.
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