BAE Systems získala 7letý kontrakt s americkým ministerstvem války ⚔️

Akcie společnosti BAE Systems (BA.UK) dnes vzrostly téměř o 2 % po zprávě o sedmiletém kontraktu s americkým ministerstvem války.
Společnost podepsala rámcovou dohodu o čtyřnásobném navýšení výrobní kapacity infračervených naváděcích hlavic pro střely THAAD, které patří mezi nejdůležitější součásti amerického systému protiraketové obrany. Výroba bude probíhat v závodech v Nashua ve státě New Hampshire a v Endicottu ve státě New York, což přímo podpoří americký obranný průmysl.
Kontrakt je součástí širší transformační strategie zadávání zakázek ze strany ministerstva obrany, jejímž cílem je urychlit dodávky klíčových technologií ozbrojeným silám. Pro BAE Systems představuje dohoda dlouhodobý signál poptávky, který ospravedlňuje další investice do výrobních kapacit, technologií a zaměstnanosti. Tom Arseneault, generální ředitel BAE Systems Inc., výslovně zdůraznil, že dlouhodobý charakter dohody dává společnosti jistotu ohledně rozsahu a tempa rozšiřování výrobních kapacit. Z pohledu trhu kontrakt snižuje nejistotu ohledně tržeb na příštích sedm let a trh tuto viditelnost budoucího cash flow vnímá pozitivně. THAAD je systém strategického významu pro ochranu území USA i jejich spojenců, což znamená nízké politické riziko zrušení objednávek. Zvyšování výroby těchto systémů zároveň zapadá do globálního trendu rostoucích obranných výdajů, který je patrný zejména po eskalaci geopolitického napětí v posledních letech.
Akcie společnosti si udržují krátkodobý uptrend, který je omezen 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), tedy modrou linií v grafu. Dokud se cena drží nad touto úrovní, existuje šance na pokračování trendu. Vývoj akcií v nejbližší době ale může do značné míry záviset na tom, jak se vyvine konflikt na Blízkém východě a zda dojde k další eskalaci, nebo naopak k deeskalaci.
Zdroj: xStation
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.