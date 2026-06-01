Buffettovo impérium pod novým vedením nakupuje: Za Taylor Morrison zaplatí 6,8 miliardy USD 🏠

- Berkshire Hathaway kupuje Taylor Morrison za 6,8 miliardy USD v hotovosti.
- Nabídka 72,50 USD za akcii představuje prémii přibližně 24 %.
- Jde o první velkou akvizici pod vedením Grega Abela.
- Obchod posiluje dlouhodobou sázku Berkshire na americký sektor bydlení.
Společnost Berkshire Hathaway oznámila dohodu o převzetí Taylor Morrison Home za 6,8 miliardy USD v hotovosti. Akvizice má posílit pozici konglomerátu v americkém sektoru bydlení a zároveň představuje první velký obchod od chvíle, kdy se Greg Abel na začátku roku 2026 stal výkonným ředitelem Berkshire po Warrenu Buffettovi. Buffett ve firmě nadále zůstává předsedou.
Berkshire zaplatí za jednu akcii Taylor Morrison 72,50 USD, což představuje prémii přibližně 24 % oproti páteční závěrečné ceně 58,50 USD. Akcie Taylor Morrison na zprávu reagovaly prudkým růstem a v předobchodní fázi posilovaly o 22 %. Celková hodnota transakce včetně dluhu dosahuje 8,5 miliardy USD.
Pro Berkshire jde také o způsob, jak využít část své obrovské hotovostní rezervy. Ta na konci března dosahovala 380,2 miliardy USD. Greg Abel tak hned v úvodu svého vedení ukazuje ochotu využívat kapitál firmy k větším akvizicím, pokud zapadají do dlouhodobé strategie Berkshire.
Taylor Morrison patří mezi významné americké stavitele domů a působí ve 12 státech USA pod značkami Taylor Morrison, Esplanade a Yardly. Zaměřuje se jak na dostupnější bydlení, tak na rezidenční projekty spojené s komfortnějším životním stylem. V roce 2025 firma vykázala čistý zisk 782,5 milionu USD při tržbách 8,12 miliardy USD.
Berkshire má k sektoru bydlení dlouhodobě blízko. Už v roce 2003 koupila výrobce modulárních domů Clayton Homes a ve svém portfoliu má také firmy zaměřené na stavební materiály, například Acme Brick, Benjamin Moore nebo Johns Manville. Vedle toho vlastní jednu z největších rezidenčních realitních makléřských sítí v USA a v akciovém portfoliu drží podíly ve stavitelích domů Lennar a NVR.
Greg Abel označil Taylor Morrison za špičkového národního stavitele domů a uvedl, že Berkshire chce sjednotit své aktivity v oblasti výstavby do širší platformy. Cílem má být usnadnění nákupu bydlení pro americké domácnosti. Spojení tak může vytvořit silnější hráče napříč výrobou, financováním i prodejem nemovitostí.
Akvizice zároveň zapadá do širšího trendu konsolidace v americkém sektoru výstavby domů. Analytici upozorňují, že jde už o další významnou nabídku na veřejně obchodovaného stavitele domů v letošním roce. Vyšší náklady, náročnější financování a potřeba většího rozsahu mohou vést k tomu, že silnější společnosti budou dál přebírat menší nebo specializované konkurenty.
Transakce by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2026, pokud ji schválí akcionáři a regulační úřady. Současná šéfka Taylor Morrison Sheryl Palmer má po převzetí zůstat ve funkci. Pro Berkshire tak nejde pouze o finanční investici, ale o další krok k dlouhodobému posílení přítomnosti v americkém trhu bydlení.
🏠 Berkshire sází na bydlení
