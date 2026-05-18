Graf dne: Bitcoin (18.05.2026)

Víkend přinesl řadu povzbudivých zpráv v oblasti institucionální adopce. Japonští finanční giganti SBI Securities a Rakuten Securities oznámili plány na spuštění vlastních svěřenských fondů založených na Bitcoinu a Ethereu. To by mohlo milionům tamních retailových investorů otevřít dveře k digitálním aktivům. Skupina CME Group navíc oznámila spuštění nových futures kontraktů Nasdaq CME Crypto Index v červnu.
Realita v grafech však může být brutální. V krátkodobém horizontu na trhu převládly úplně jiné nálady. Pondělní ráno přineslo ostrý výprodej na širším kryptoměnovém trhu, který způsobilo náhlé obnovení averze k riziku. Donald Trump znovu vystupňoval geopolitické napětí, když varoval Írán, že „čas na dosažení dohody se krátí“. To okamžitě zasáhlo akciové trhy a stáhlo s sebou i Bitcoin, který slouží jako barometr globální likvidity. Cena se tak propadla na úrovně, které nebyly vidět několik týdnů, a kupci se dostali pod výrazný tlak.
Technická analýza (časový rámec D1)
Aktuální korekce přivedla cenu Bitcoinu přímo ke klíčové úrovni podpory kolem 76 756 USD, kde se rozhoduje o osudu střednědobého sentimentu. Právě zde se nachází silný supportní cluster tvořený sbíhajícími se klouzavými průměry EMA 50 a EMA 100. Ty v posledních týdnech opakovaně sloužily býkům jako účinný odrazový můstek. Dřívější pokus o trvalejší obrat downtrendu však zastavila rezistence na EMA 200 přibližně u 81 736 USD. To potvrzuje, že nabídková strana zůstává silná. Situaci zhoršuje indikátor RSI, který po poklesu na 44,6 bodu odráží ztrátu momenta kupců a nechává prostor pro další tlak medvědů. V tomto scénáři by trvalé proražení aktuální podpory denním tělem svíčky mohlo otevřít cestu k hlubšímu výprodeji směrem k 71 150 USD. Udržení této úrovně by naopak mohlo signalizovat potenciál pro vyšší minimum a nový pokus o návrat k lokálním maximům.
Zdroj: xStation
