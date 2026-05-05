Bitcoin po geopolitickém uklidnění ožívá a kapitál proudí zpět do ETF 📈

- Spotové bitcoinové ETF fondy přilákaly v pondělí $532,21 milionu, přičemž největší příliv zaznamenal IBIT od BlackRocku.
- Bitcoin se vrátil nad hranici $80 000 a obchodoval se kolem $81 029, což podpořilo zlepšení rizikového sentimentu.
- Klíčovou technickou podporou je nyní zóna $77 000 až $78 000, zatímco trh sleduje makrodata a komentáře Fedu.
- Spotové etherové ETF fondy rovněž ožily a zaznamenaly čisté přílivy ve výši $61,29 milionu.
Spotové bitcoinové ETF fondy ve Spojených státech zaznamenaly v pondělí výrazný návrat kapitálu, když podle dodaných údajů přilákaly čisté přílivy ve výši $532,21 milionu. Tento pohyb přišel ve chvíli, kdy se Bitcoin znovu dostal nad psychologicky důležitou hranici $80 000, což podpořilo zlepšení nálady na rizikových aktivech po oznámení příměří mezi USA a Íránem. Trh tak po předchozí nervozitě ukázal, že institucionální poptávka po expozici vůči Bitcoinu zůstává silná, zejména skrze regulované burzovně obchodované produkty.
Největší podíl na přílivech měl opět fond IBIT od BlackRocku, který zaznamenal denní příliv $335,49 milionu. Druhým nejsilnějším fondem byl FBTC od Fidelity s přílivem $184,57 milionu. Pozitivní toky zaznamenal také fond MSBT, který přidal $12,16 milionu, zatímco ostatní fondy podle dostupných údajů nevykázaly žádné nové čisté přílivy. Dominance BlackRocku a Fidelity potvrzuje, že největší správci aktiv zůstávají hlavními kanály, přes které institucionální i profesionální investoři vstupují do bitcoinové expozice. Přehledy trhu spotových bitcoinových ETF pravidelně sledují například platformy SoSoValue a CoinGlass.
Pondělní výsledek zároveň prodloužil pozitivní sérii na tři dny. V pátek fondy přilákaly výrazných $629,73 milionu, zatímco ve čtvrtek šlo o mírnější příliv $14,76 milionu. Tato série následovala po třech dnech odlivů, během nichž z fondů odešlo celkem $490,63 milionu. Z pohledu trhu tak nejde jen o jednorázový výkyv, ale o možný náznak stabilizace sentimentu po období zvýšené nejistoty. Prudký návrat kapitálu do ETF fondů je důležitý i proto, že tyto produkty často fungují jako měřítko institucionální důvěry v další vývoj Bitcoinu.
Bitcoin se v reakci na zlepšený tržní sentiment dostal zpět nad $80 000 a podle dodaných údajů se obchodoval kolem $81 029, tedy přibližně o 1,5 % výše za poslední den. Analytici společnosti Bitunix tento pohyb označili za pokračování „post-ceasefire recovery“ v rizikovém apetitu. Důležitou roli sehrál také technický faktor, konkrétně likvidace krátkých pozic v oblasti $79 500 až $81 000, která mohla urychlit růst ceny. Nyní se jako klíčová podpůrná zóna jeví pásmo $77 000 až $78 000, kde se podle analytiků nachází důležitá obranná oblast pro pákové dlouhé pozice.
Širší obraz trhu je však složitější. Bitcoin už podle analytiků není řízen pouze interní náladou v kryptoměnovém sektoru, ale stále více reaguje na kombinaci makroekonomických událostí a likviditní struktury. Geopolitická situace zůstává citlivým faktorem, zejména kvůli napětí kolem Hormuzského průlivu a americkým vojenským krokům v regionu. Pokud by se bezpečnostní situace znovu zhoršila, mohlo by to rychle změnit náladu investorů a vést k návratu volatility.
Vedle geopolitiky bude trh sledovat také americká makrodata, především zprávu o tvorbě pracovních míst mimo zemědělství a komentáře představitelů Federálního rezervního systému. Pokud by inflační očekávání zůstala zvýšená, Fed by mohl držet úrokové sazby výše po delší dobu, což by mohlo tlačit na ocenění rizikových aktiv včetně kryptoměn. Naopak slabší ekonomická data by mohla podpořit očekávání uvolněnější měnové politiky a přinést nový příliv kapitálu do technologií i digitálních aktiv.
Pozitivní nálada se neomezila pouze na Bitcoin. Spotové etherové ETF fondy podle dodaných údajů zaznamenaly v pondělí čisté přílivy ve výši $61,29 milionu, čímž navázaly na silnější páteční seanci s přílivem přibližně $101,18 milionu. Tento vývoj pomohl posunout kumulativní čisté přílivy nad hranici $12 miliard. Etherové fondy tak rovněž ukazují známky oživení po slabším období na konci dubna, kdy trh zaznamenal několik výraznějších odlivových dnů.
Celkově aktuální vývoj naznačuje, že kryptoměnový trh se po období geopolitické nervozity snaží vrátit do růstového režimu. Silné přílivy do bitcoinových ETF fondů, návrat Bitcoinu nad $80 000 a oživení etherových ETF ukazují na obnovený zájem investorů o digitální aktiva. Zároveň však platí, že další směr trhu bude záviset nejen na poptávce po ETF, ale také na vývoji geopolitiky, amerických makrodatech a očekáváních ohledně měnové politiky Fedu.
Graf Bitcoin (D1)
Bitcoin se nachází v postupně se zlepšujícím technickém nastavení, když se aktuálně obchoduje kolem úrovně 80 731 USD a drží se nad oběma sledovanými klouzavými průměry. Cena se nachází nad EMA 50 na hodnotě 74 604 USD i nad SMA 100 na úrovni 71 950 USD, což potvrzuje převahu kupců a návrat pozitivního momenta po předchozí silné korekci. Důležité je také to, že Bitcoin dokázal prorazit nad sestupnou trendovou linii a následně se stabilizoval nad Fibonacciho úrovní 50 % v oblasti 75 476 USD.
Z pohledu Fibonacciho retracementu je nyní nejbližší významnou rezistencí hladina 61,8 % na ceně 79 089 USD, kterou cena aktuálně testuje a mírně překonává. Pokud se Bitcoinu podaří nad touto úrovní udržet, může se otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k Fibonacciho hladině 78,6 % na úrovni 84 233 USD. Její překonání by bylo silným technickým signálem a mohlo by posílit býčí scénář s možným pokračováním až k úrovni 90 786 USD, kde se nachází retracement 100 %. První důležitou podporou oblast kolem 75 476 USD, kde se nachází Fibonacciho hladina 50 %. Pod touto úrovní by následovala zóna kolem 71 862 USD, která odpovídá retracementu 38,2 % a zároveň se nachází blízko klouzavých průměrů. Právě tato oblast je pro zachování pozitivního scénáře klíčová, protože její prolomení by mohlo znamenat návrat slabosti a opětovný test nižších podpor.
Zdroj: xStation5
