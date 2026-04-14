Bitcoin roste nad 75 000 USD, rally podporují přítoky do ETF a uzavírání short pozic

- Bitcoin 14. dubna vzrostl o 4,6 % na 75 058 USD, přičemž růst podpořily přítoky do ETF, zmírnění geopolitického napětí a uzavírání short pozic.
- Rally vrátila Bitcoin nad 74 000 USD, zatímco obchodníci sledovali oblast 75 500 USD jako důležitou úroveň pro průraz.
- Část analytiků zůstává opatrná a považuje tento pohyb spíše za odraz než za potvrzení nového býčího trhu.
Bitcoin 14. dubna vzrostl o 4,6 % na 75 058 USD, přičemž intradenní maximum dosáhlo 75 972 USD, a kryptoměna se tak vrátila nad hranici 74 000 USD. Oživení zřejmě podpořilo zmírnění geopolitického napětí, nové přítoky do amerických spotových bitcoinových ETF a uzavírání short pozic poblíž klíčové rezistence. Přesto podle části analytiků tento pohyb zatím nepotvrzuje konec širší medvědí fáze.
Co hnalo Bitcoin výše
Nejnovější růst navázal na zprávy, že bitcoin už dříve posílil k úrovni 73 000 USD díky geopolitické úlevě a přibližně 350 milionům USD přítoků do spotových bitcoinových ETF, což trhu vytvořilo pevnější základ před úterním posunem nad 74 000 USD. Momentum se následně zesílilo, když se obchodníci soustředili na pásmo kolem 75 000 USD, kde by průraz mohl vyvést trh z nedávné konsolidace.
Součástí pohybu bylo zřejmě i uzavírání short pozic. CoinDesk uvedl, že při průrazu nad 75 500 USD by mohlo dojít k likvidaci short pozic v objemu zhruba 200 milionů USD, což by při pokračujícím nákupním tlaku mohlo další růst ještě zesílit.
Proč opatrnost přetrvává
Navzdory oživení CryptoQuant tvrdí, že bitcoin zůstává v medvědím trhu. Firma uvedla, že její Bull Score Index zůstal na úrovni 10 ze 100, a poslední růst označila spíše za odraz než za začátek nové býčí fáze. Z technického pohledu je proto současný růst důležitý, ale z hlediska širšího trendu zatím není rozhodující.
Trhy nyní budou sledovat, zda bitcoin udrží pásmo 73 000 až 75 000 USD a zda dokáže trvale překonat 75 500 USD. Investoři budou zároveň sledovat další vývoj přítoků do spotových ETF i širší makroekonomické a geopolitické prostředí, které zůstává klíčovým faktorem pro ochotu podstupovat riziko v kryptoměnách.
