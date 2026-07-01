Bitcoin ztrácí podporu ETF i největšího firemního kupce 🚨

Bitcoin se propadl na nové 21měsíční minimum, když během asijského obchodování klesl až na 57 742 USD. Šlo o nejnižší úroveň od 17. září 2024. Kryptoměna tak pokračuje v hluboké korekci, která stále více připomíná delší medvědí fázi trhu. Od historického maxima nad 126 000 USD z loňského října už Bitcoin odepsal více než polovinu hodnoty.
Hlavním tlakem zůstává změna očekávání kolem amerických úrokových sazeb. Jestřábí komentáře představitelů Fedu posilují názor, že sazby mohou zůstat výše delší dobu, případně se ještě zvýšit. To je pro Bitcoin nepříznivé, protože nenese žádný výnos a v prostředí vyšších sazeb musí soupeřit s atraktivnějšími výnosy hotovosti, dluhopisů a dolarových aktiv. Prezidentka Fedu v Clevelandu Beth Hammack uvedla, že další zvýšení sazeb může být nutné, pokud bude inflace dál přetrvávat.
Dalším problémem je silnější americký dolar. Ten obvykle vytváří tlak na riziková aktiva, včetně kryptoměn. Pokud dolar posiluje a investoři očekávají přísnější měnovou politiku, kapitál má tendenci odtékat z volatilnějších aktiv směrem k bezpečnějším a výnosovým instrumentům. Bitcoin tak ztrácí podporu nejen ze strany sentimentu, ale i ze strany makroekonomického prostředí.
Slabost potvrzuje také vývoj u spotových bitcoinových ETF v USA. Investoři z nich v červnu stáhli více než 4 miliardy USD, což byl nejslabší měsíc od jejich spuštění. To je důležitý signál, protože právě ETF byly v předchozí růstové fázi jedním z hlavních motorů poptávky. Pokud se odlivy prohloubí, může se tlak na Bitcoin dál zvyšovat.
Negativní náladu zhoršují také obavy kolem společnosti Strategy, dříve známé jako MicroStrategy. Firma byla dlouhodobě jedním z největších firemních kupců Bitcoinu a její pravidelné nákupy pomáhaly trhu vytvářet dojem stabilní institucionální poptávky. Nový finanční plán však investorům ukázal, že Strategy může být flexibilnější v práci s rozvahou, včetně možnosti prodeje části bitcoinových rezerv. Podle dostupných informací firma otevřela prostor k prodeji Bitcoinu kvůli financování hotovostní rezervy, dividend, úroků a zpětných odkupů akcií.
To je pro trh psychologicky významné. Strategy byla dlouho vnímána jako symbol neustálé akumulace Bitcoinu. Pokud ale investoři začnou počítat s tím, že firma může v určitých situacích Bitcoin prodávat, mění se celý příběh. Z dřívějšího stabilního zdroje poptávky se může stát potenciální zdroj nabídky, což je v prostředí slabého sentimentu velmi citlivé téma.
Důležitým testem bude nadcházející zpráva z amerického trhu práce NFP. Silná data by mohla podpořit jestřábí očekávání vůči Fedu a posílit dolar, což by na Bitcoin vytvořilo další tlak. Naopak slabší data by mohla část obav ze zvyšování sazeb zmírnit a vytvořit prostor pro krátkodobé uklidnění trhu.
Z investičního pohledu se Bitcoin nachází ve velmi citlivé fázi. Na jedné straně zůstává dlouhodobým symbolem digitálních aktiv, na druhé straně jej nyní současně zatěžují vyšší sazby, silnější dolar, odlivy z ETF a nejistota kolem Strategy. Dokud se neobnoví příliv kapitálu a cena se nevrátí nad důležité technické úrovně, zůstává krátkodobý výhled spíše opatrný.
Graf Bitcoinu (BITCOIN, H1)
Zdroj: xStation5
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