BlackRock spravuje už přes 15 bilionů dolarů 💰Růst táhnou ETF, alternativní investice i vyšší poplatky 📈

Společnost BlackRock ve druhém čtvrtletí zaznamenala čistý příliv klientských prostředků ve výši 192 miliard dolarů, díky čemuž objem aktiv pod správou poprvé překonal hranici 15 bilionů dolarů. Největší podíl na novém kapitálu měly burzovně obchodované fondy, které nadále představují jeden z hlavních pilířů růstu největšího světového správce aktiv.
Do dlouhodobých investičních produktů přiteklo čistě 199 miliard dolarů, což překonalo průměrný odhad analytiků ve výši 170 miliard dolarů. Samotná divize ETF získala 178 miliard dolarů, a postarala se tak o naprostou většinu nových prostředků. Naopak hotovostní a peněžní fondy zaznamenaly čistý odliv 7 miliard dolarů.
Silný zájem se neomezoval pouze na pasivní investování. Aktivně spravované fondy přilákaly čistě 53 miliard dolarů, což naznačuje, že klienti jsou ochotni přesouvat část kapitálu také do produktů s vyššími poplatky a aktivnějším přístupem ke správě portfolia.
Výnosy i zisk překonaly očekávání
- Tržby BlackRocku meziročně vzrostly o 31 % na 7,1 miliardy dolarů. Upravený zisk na akcii dosáhl 13,91 dolaru, což představovalo meziroční růst o 15 % a zároveň výsledek nad průměrným analytickým odhadem 12,66 dolaru.
- Generální ředitel Larry Fink uvedl, že fundamenty trhu zůstávají silné a podporují je vyšší marže, růst ziskovosti a nové technologie. Za celé první pololetí BlackRock zaznamenal rekordní čistý příliv prostředků ve výši 321 miliard dolarů.
- Důležitým ukazatelem bylo také 8% organické zvýšení základních poplatků. Tento růst souvisí s tím, že klienti stále častěji využívají produkty s vyšší marží, mezi které patří soukromé investiční fondy, systematické strategie nebo aktivně spravované ETF.
- Druhé čtvrtletí zároveň představovalo již osmý kvartál v řadě, kdy BlackRock dosáhl růstu této metriky alespoň o 5 %. To naznačuje, že společnost neroste pouze díky vyšším cenám aktiv, ale také prostřednictvím přílivu kapitálu do výnosnějších produktů.
BlackRock se rozšiřuje za hranice tradičních trhů
- BlackRock byl dlouhodobě dominantním hráčem v oblasti akcií, dluhopisů a veřejně obchodovaných aktiv. V posledních letech se však snaží výrazně posílit také v segmentu soukromých trhů, zejména v infrastruktuře a soukromém úvěrování.
- Součástí této strategie byla akvizice společnosti HPS Investment Partners za 12 miliard dolarů v roce 2025. Poplatky spojené s touto transakcí přispěly ve druhém čtvrtletí k růstu výnosů.
- Do likvidních alternativních a soukromých aktiv přiteklo během čtvrtletí celkem 22 miliard dolarů, zatímco v předchozím kvartálu to bylo 14,6 miliardy dolarů. Z toho soukromé trhy představovaly 15,4 miliardy dolarů.
- Tento vývoj potvrzuje, že BlackRock se snaží diverzifikovat své podnikání a zvýšit podíl produktů, které přinášejí vyšší poplatky než tradiční indexové fondy. Rozšíření v oblasti soukromého úvěru a infrastruktury může společnosti nabídnout nový zdroj dlouhodobého růstu, zároveň však přináší vyšší složitost a rizika spojená s méně likvidními aktivy.
Akcie zatím zaostávají za trhem
- Navzdory silným provozním výsledkům akcie BlackRocku od začátku roku do úterý oslabily o 4,2 %. Ve stejném období index S&P 500 vzrostl o 10,2 %.
- Slabší vývoj akcií tak kontrastuje s rekordním objemem spravovaných aktiv, vysokým přílivem kapitálu i růstem ziskovosti. Investoři mohou zohledňovat vysoké ocenění společnosti, náklady spojené s akvizicemi nebo obavy, zda bude možné současné tempo přílivu prostředků udržet.
- Z dlouhodobého pohledu však výsledky potvrzují silnou pozici BlackRocku v oblasti ETF a rostoucí význam alternativních investic. Pokud se společnosti podaří úspěšně propojit tradiční správu aktiv se soukromými trhy, může si vytvořit další zdroj příjmů s vyššími maržemi.
Graf BlackRock (BLK.US, D1)
Zdroj: xStation5
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