Blíží se další finanční krize? 🚨

- Sektor private credit čelí rostoucím výběrům investorů a slabším výnosům.
- Riziko zvyšují i možné dopady AI na firmy financované těmito úvěry.
- Celý trh má hodnotu kolem 3,5 bilionu USD, takže případné problémy by mohly být významné.
- Největší obavy se týkají pojišťoven, přes které by se ztráty mohly přenést do širší ekonomiky.
Trh se soukromými úvěry začíná vykazovat stále více varovných signálů. Segment, který po finanční krizi v roce 2008 výrazně vyrostl díky poptávce firem po rychlém a flexibilním financování, se nyní dostává pod tlak kvůli slabším výnosům, vyšší konkurenci a obavám z dopadů umělé inteligence na firmy financované těmito úvěry. Zatím nejde o plnohodnotnou finanční krizi, ale napětí v sektoru zřetelně narůstá.
Jedním z hlavních problémů jsou rostoucí žádosti investorů o výběr peněz z fondů typu BDC. Některé velké společnosti, včetně Blue Owl, už hlásí rekordní objem žádostí o odkup a přistupují k omezení výběrů. Podobné kroky už dříve zavedli i další významní hráči jako Ares, Apollo, Blackstone nebo KKR. Samotné firmy to zatím popisují spíše jako období přecenění a přizpůsobení trhu než jako začátek systémové krize.
Pod povrchem se ale objevují i další slabiny. Náklady fondů na bankovní financování rostou, zatímco dříve velmi atraktivní dvouciferné výnosy ze soukromých půjček postupně klesají. Navíc se objevují stále větší obavy, že právě sektor softwaru, který je s private creditem silně propojený, může být výrazně zasažen změnami souvisejícími s AI. To zvyšuje riziko ztrát a přecenění aktiv, jejichž skutečná hodnota není na trhu tak průhledná jako u veřejně obchodovaných instrumentů.
Soukromé úvěry už dnes nepředstavují okrajovou část finančního trhu. Odhady hovoří o velikosti celého odvětví kolem 3,5 bilionu USD. Samotné BDC drží více než půl bilionu USD v soukromých aktivech. Některé veřejně obchodované společnosti z tohoto segmentu se už letos propadly a obchodují se zhruba s 20% diskontem vůči čisté hodnotě aktiv. To ukazuje, že investoři začínají do cen promítat vyšší riziko.
Zvláštní pozornost si zaslouží role pojišťoven. Právě ty mohou být v případě větších problémů jedním z hlavních kanálů nákazy. Private credit tvoří přibližně 35 % investic amerických pojišťoven a významný podíl i u britských institucí. Pokud by ztráty v tomto segmentu začaly narušovat jejich solventnost, nešlo by pravděpodobně o rychlý kolaps jako v roce 2008, ale spíše o pomalé oslabování hodnoty úspor a penzijního zabezpečení.
Celkově tak platí, že sektor soukromých úvěrů zatím nemusí stát na prahu okamžité katastrofy, ale rizika se postupně vrství. Největší hrozbou není pouze samotný růst defaultů, ale i to, že skutečný rozsah problémů může být kvůli nízké transparentnosti dlouho skrytý. Právě to z private creditu dělá oblast, kterou budou investoři i regulátoři v dalších měsících velmi pečlivě sledovat.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.