💣Blokáda, zemětřesení, invaze. Tchaj-wan otestoval svůj nejhorší scénář.🚨

- Cvičení v okrese Nantou se zúčastnilo více než 370 vládních a vojenských představitelů
- Scénář kombinoval čínskou blokádu, zemětřesení o magnitudě 6,8 a simulovanou invazi
- Během cvičení Čína provedla hlídku bojové připravenosti s válečnými loděmi a nejméně 22 vojenskými letouny
- Společnost TSMC zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v průběhu července
- Cvičení v okrese Nantou se zúčastnilo více než 370 vládních a vojenských představitelů
- Scénář kombinoval čínskou blokádu, zemětřesení o magnitudě 6,8 a simulovanou invazi
- Během cvičení Čína provedla hlídku bojové připravenosti s válečnými loděmi a nejméně 22 vojenskými letouny
- Společnost TSMC zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v průběhu července
Tchajwanská vláda tento týden otestovala scénář, který by dokázal zaskočit i ty nejzkušenější. Více než 370 vládních a vojenských představitelů se v okrese Nantou zúčastnilo dvoudenního cvičení, v němž se čínská blokáda ostrova spojila se silným zemětřesením, výpadky televizního vysílání, sabotážemi kritické infrastruktury a panickými výběry hotovosti z bank. Celý scénář nakonec vyvrcholil simulovanou invazí.
Jde o součást širšího programu prezidenta Laje Čching-teho zaměřeného na posílení odolnosti ostrova, který reaguje na rostoucí vojenský tlak Číny. Právě v době, kdy cvičení končilo, oznámil Tchaj-wan další čínskou hlídku bojové připravenosti v okolí ostrova, do níž byly zapojeny válečné lodě a nejméně 22 letadel včetně bombardérů schopných nést jaderné zbraně.
Pro finanční trhy je Tchaj-wan citlivým bodem již delší dobu, a to nejen kvůli geopolitice. Ostrov má dominantní postavení ve výrobě nejpokročilejších polovodičů, přičemž klíčovou roli v tomto dodavatelském řetězci hraje společnost TSMC. Jakékoli zvýšení nejistoty v okolí Tchajwanského průlivu se tak může projevit nejen na akciích samotného výrobce čipů, ale napříč celým technologickým sektorem, který je na dodávkách z ostrova významně závislý. Není přitom nutné čekat na skutečnou eskalaci. Už samotné signály o vyšší připravenosti mohou zvyšovat rizikovou prémii, se kterou investoři tuto část trhu oceňují.
Vývoj ceny akcií společnosti TSMC (TSM.US, H1)
Zdroj: xStation5
Společnost TSMC navíc zveřejní výsledky za druhé čtvrtletí v průběhu července, což může být okamžik, kdy se geopolitické téma přímo propojí s firemními výsledky. Samotné cvičení neznamená bezprostřední hrozbu války. Tchajwanské úřady jej označily spíše za test připravenosti než za reakci na konkrétní bezprostřední riziko. Pro finanční trhy je však důležité především to, že se Tchaj-wan na krizové scénáře připravuje stále realističtěji. Jelikož jde o jeden z nejdůležitějších uzlů globálního polovodičového průmyslu, zůstává geopolitické napětí v regionu rizikem, které investoři nemohou zcela ignorovat.
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