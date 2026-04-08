BREAKING: Další růst zásob ropy, pokles zásob paliv

- Zásoby ropy: +3,08 milionu barelů (očekávání: +0,5 milionu). Jde o výrazný nárůst, který více než šestinásobně překonal tržní konsenzus.
- Zásoby destilátů: -3,14 milionu barelů (očekávání: -1,25 milionu). Jde o velmi hluboký pokles, který naznačuje silnou poptávku po naftě a topném oleji nebo problémy na straně výroby.
- Zásoby benzínu: -1,59 milionu barelů (očekávání: -1,55 milionu). Výsledek je téměř přesně v souladu s očekáváním, což ukazuje na stabilní sezonní poptávku.
- Využití rafinerií: -0,1 procentního bodu (očekávání: +0,8 procentního bodu). Překvapivý pokles aktivity rafinerií, který částečně vysvětluje růst zásob ropy, tedy nezpracované suroviny.
- Dovoz z Mexika: -59 % (pokles na 165 tisíc barelů denně). Jde o historicky velmi nízkou úroveň, která je důsledkem mexické politiky omezování exportu ve prospěch vlastních rafinerií, včetně Dos Bocas.
Jde už o sedmý růst zásob ropy v USA v řadě. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Ropa se hromadí, ale paliva mizí
Zpráva EIA vykresluje obraz trhu „na dvě rychlosti“, který může v kontextu nedávno oznámeného příměří mezi USA a Íránem ještě více zkomplikovat ocenění trhu.
- Nabídkový šok u suroviny: Růst zásob ropy o více než 3 miliony barelů ve chvíli, kdy trh očekával jen symbolický nárůst, je medvědím signálem. Vývoj souvisí hlavně s nižším zpracováním v rafineriích a solidním dovozem z Kanady, který zmírnil výpadky z jiných směrů. V posledních týdnech zároveň sledujeme pokračující výrazný růst zásob.
- Krize u destilátů: Zatímco zásoby ropy rostou, zásoby hotových paliv, zejména destilátů, rychle mizí. To je pozitivní signál pro rafinérské marže. Trh s ropnými produkty zůstává velmi napjatý, což může bránit poklesu cen paliv na čerpacích stanicích, i kdyby samotná cena ropy Brent po příměří prudce klesla.
- Mexická „detoxikace“: Prudký pokles dovozu z Mexika, o 233 tisíc barelů denně, představuje strukturální změnu. USA tak musí hledat těžkou ropu jinde, například ve Venezuele, kde dovoz vzrostl na 321 tisíc barelů denně. To zvyšuje logistické náklady rafinerií na pobřeží Mexického zálivu, tedy v oblasti PADD 3.
- Geopolitický kontext: Tato data přicházejí na trh právě ve chvíli, kdy po příměří ze 7. dubna mizí „válečná prémie“. Přebytek ropy v USA ve výši 3 milionů barelů dává Trumpově administrativě další argument v jednáních. Amerika tím ukazuje, že má rezervy, což oslabuje vyjednávací pozici Íránu ohledně Hormuzského průlivu.
- Uvolňování rezerv: Od 20. března byly ze Strategické ropné rezervy uvolněny pouze 2 miliony barelů ropy, přestože bylo oznámeno uvolnění až 172 milionů barelů.
Je důležité zdůraznit, že ropa dnes reaguje především na vývoj kolem Íránu. Nejnovější zprávy naznačují, že Írán požaduje, aby Izrael zastavil útoky na Libanon. Bez zastavení těchto útoků by se Írán podle dostupných informací mohl příměří poměrně rychle vzdát.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
➡️EURUSD pod 1,17 před FOMC
Je libo TACO? Příměří v Íránu s Janem Kofroněm z Karlovy univerzity
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Zlato roste o 2 % kvůli oslabujícímu americkému dolaru 📈
