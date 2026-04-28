BREAKING: Spojené arabské emiráty vystupují z OPEC💥

Spojené arabské emiráty dnes oznámily historické rozhodnutí vystoupit z OPEC a OPEC+ s účinností od 1. května 2026. SAE jsou členem kartelu od roku 1967 — nejprve prostřednictvím emirátu Abú Dhabí, a po oficiálním vzniku federace v roce 1971 pokračovaly v plném členství. Toto rozhodnutí je vedeno národními zájmy a snahou získat větší flexibilitu v produkční politice bez nutnosti dodržovat produkční kvóty stanovené kartelem.
Zdroj: Poskytnuté oficiální oznámení, přes JavierBlas na X
SAE v současnosti těží přibližně 4 miliony barelů ropy denně a do roku 2027 plánují tento objem zvýšit na 5 milionů barelů. Po odchodu z OPEC emirátský producent oznámil, že bude produkci postupně a odpovědně zvyšovat v souladu s tržními podmínkami — bez přísných kvót. Dalším faktorem je pokračující krize v Perském zálivu a narušení v Hormuzském průlivu, která už několik měsíců destabilizují dodávky ropy na globální trh.
Ceny ropy po oznámení okamžitě mírně klesly, trh však část ztrát rychle umazal. Cena WTI ustoupila z přibližně 105–106 USD na 103,98 USD, přičemž všechny tři EMA (50, 100, 200) se stále obchodují pod tržní cenou. Analytici, včetně UBS, varují, že odchod SAE oslabuje schopnost OPEC bránit ceny ropy v období ekonomického zpomalení. SAE patří mezi největší producenty kartelu. Zdroj: xStation
