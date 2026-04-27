⚫Brent míří výš díky napětí na trhu

Ceny ropy při otevření trhu v poslední dubnové pondělí vzrostly. Podpořilo je pokračující napětí na Blízkém východě, a to navzdory sporným zprávám zveřejněným serverem Axios. Červencový kontrakt na Brent se aktuálně drží nad 100 USD za barel, zatímco červnový kontrakt se obchoduje poblíž 108 USD a přibližuje se rekordním závěrečným úrovním z posledních týdnů. Za pozornost stojí, že se vzhůru posouvá i vzdálenější konec forwardové křivky, což potvrzují odložené kontrakty. Srpnový kontrakt se už obchoduje poblíž lokálních maxim.
Neúspěšná víkendová jednání
Mírová jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu skončila bez dohody. Donald Trump stáhl vyjednavače a jako důvod uvedl nedostatek ochoty jednat ze strany Íránu. Íránský premiér naopak vyjádřil Trumpovi soustrast kvůli atentátu z minulé soboty, zatímco ministr zahraničí Aragchi jednal s vysoce postavenými představiteli v Ománu o otázkách týkajících se Hormuzského průlivu.
Íránský plán: otevřít Hormuz, odložit jaderná jednání
Podle serveru Axios Írán prostřednictvím zprostředkovatelů v Pákistánu předložil USA návrh dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu, zatímco jednání o jaderných otázkách by byla odložena na později.
Návrh počítá s prodloužením a případnou formalizací příměří a se zrušením námořní blokády. Jednání o obohacování uranu a širším jaderném balíčku by mezitím byla výslovně oddělena a odsunuta. To je pro Washington zásadní problém. Právě jaderné obavy totiž původně vedly k sérii bombardování v loňském roce a k začátku současné války, která trvá od konce února, i když příměří platí už 20 dní.
Trh to vyhodnocuje jako signál, že Teherán upřednostňuje fyzický přístup k trasám pro vývoz ropy. Pro USA by šlo pouze o částečné vítězství, protože hlavní otázka možného výzkumu jaderných zbraní by zůstala nevyřešena. Na druhou stranu by se svět mohl vrátit k relativnímu normálu díky obnovení dodávek z Perského zálivu, i když přesné podmínky obnovení provozu v Hormuzském průlivu zůstávají nejasné.
Důvěryhodnost zpráv Axiosu
Axios se výrazně opírá o anonymní zdroje v americké administrativě a v regionu. To je jeho výhodou díky přístupu k interním informacím, ale zároveň i hlavním terčem kritiky. Někteří pozorovatelé a mediální analytici Axiosu vytýkají přílišnou závislost na nejmenovaných zdrojích, upřednostňování rychlosti před ověřováním a tendenci zveřejňovat spekulace, které je obtížné nezávisle potvrdit. To může oslabovat jeho důvěryhodnost zejména u konzervativnějšího publika.
Naopak nezávislá hodnocení, například Ad Fontes Media, řadí Axios mezi obecně spolehlivé zdroje, které nejsou nutně zaujaté ve prospěch prezidenta Trumpa. Přesto bylo mnoho zpráv Axiosu týkajících se Íránu následně popřeno vysoce postavenými íránskými představiteli.
Trump tvrdí, že Íránu docházejí skladovací kapacity
V nedávném rozhovoru pro Fox News Trump představil alarmistický scénář. Tvrdí, že Írán má „zhruba tři dny“, než jeho ropná infrastruktura začne „explodovat zevnitř“. Podle něj Írán kvůli blokádě nemůže nakládat ropu na tankery a jeho pevninské zásobníky jsou téměř plné. Jejich kapacita se odhaduje na přibližně 120 milionů barelů, což znamená, že při současné úrovni íránské produkce by se naplnily za něco málo přes měsíc.
Během prvního Trumpova prezidentství klesla íránská produkce z přibližně 3,9 milionu barelů denně na pouhé 2 miliony barelů denně. Nedostatečné vymáhání sankcí během Bidenova prezidentství vedlo k oživení produkce. Od roku 2024 se pohybovala poblíž 3,3–3,4 milionu barelů denně. Exporty během Trumpova prvního mandátu klesly téměř na nulu. Írán si však zachovává určité tranzitní možnosti přes Kaspické moře, například pomocí swapů, což znamená, že exporty pravděpodobně neklesnou na absolutní nulu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Stejný materiál cituje analýzy AEI, konkrétně Critical Threats Project, a Energy Aspects, podle kterých se Írán blíží ke svému skladovacímu limitu. To by si vynutilo uzavírání ropných polí. K podobnému poklesu produkce došlo během prvního Trumpova prezidentství. Jiné odhady, například ty uváděné New York Times a komentátory CNN, naznačují delší časový horizont. Pohybují se od „dvou týdnů nebo déle“ až po „dva až tři měsíce“ pokračující produkce, než se skladovací kapacity stanou kritickým omezením. To naznačuje, že Trump výrazně zesiluje svou rétoriku oproti analytickému konsenzu.
Ceny: srpnové kontrakty na nových lokálních maximech
Spotová cena ropy Brent se obchoduje kolem 106–108 USD, tedy poblíž maximálních závěrečných úrovní z posledních týdnů. Na platformě xStation je aktuálně nejlikvidnější červencový kontrakt s objemem téměř 80 000 pozic, který se obchoduje mírně pod 102 USD. Srpnový kontrakt mezitím dosahuje nových lokálních maxim, tedy úrovní, které nebyly v posledních týdnech vidět. To naznačuje, že trh počítá s přetrvávajícím napětím na ropném trhu. Srpnový Brent se obchoduje těsně nad 96 USD, i když test hranice 100 USD zůstává možný.
Srpnový kontrakt na ropu Brent na burze ICE. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Trh zůstává ve výrazné backwardation, kdy se spotové ceny a kontrakty na předním konci křivky obchodují znatelně výše. Nedávno byl spread mezi fyzickou ropou, tedy Dated Brent, a nejbližším měsíčním kontraktem až 15 USD. Od té doby se zúžil pod 10 USD a dostal se na úrovně 6–7 USD. To neznamená, že trh už není napjatý. Spíše to odráží růst dlouhého konce křivky a určité ničení poptávky.
Forwardová křivka je aktuálně zvýšená ve srovnání se stavem před jedním měsícem. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Další dopady na trh
Trh zůstává zahalen nejistotou. Polymarket aktuálně odhaduje pravděpodobnost trvalého míru mezi Íránem a USA do 31. května na méně než 33 % a do 30. června pod 50 %. Před dvěma týdny byly tyto šance výrazně vyšší. Goldman Sachs zvýšil svůj výhled ceny ropy na 90 USD ve 4. čtvrtletí 2026, zatímco prosincový kontrakt se aktuálně obchoduje za 86 USD. Futures trh ukazuje stabilitu až směrem k polovině příštího roku, kdy se kotace pohybují poblíž 75–80 USD.
Na základě současného fundamentálního výhledu lze očekávat další růst cen, zejména u vzdálenějších kontraktů. Proto je zásadní sledovat situaci při každém rolloveru. Naopak pokud bude míru dosaženo dříve, ceny by mohly rychle klesnout o 10–20 %. Poté by pravděpodobně následovalo fundamentální přehodnocení, které by mohlo vést k následnému růstu. Tyto scénáře nepočítají s výrazným ničením poptávky. Pokles poptávky podobný pandemii COVID-19 je však nepravděpodobný. Aby se ale trh za současných omezení vyrovnal, poptávka by musela klesnout alespoň o 5 milionů barelů denně.
Ropa Brent se obchoduje na nejvyšší úrovni od 13. dubna. Klíčová rezistenční zóna se nachází na úrovni 105 USD. V případě korekce je prvním cílem oblast 95 USD, následovaná 50periodovým klouzavým průměrem poblíž 92 USD. Zdroj: xStation5
