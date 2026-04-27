Brent míří výš, zásoby mizí rekordním tempem 📈

- Goldman Sachs zvýšil výhled Brentu pro čtvrté čtvrtletí na 90 USD za barel.
- Výpadky v Perském zálivu mohou dosahovat až 14,5 milionu barelů denně.
- Globální zásoby podle Goldmanu klesají rekordním tempem 11–12 milionů barelů denně.
- Další vývoj bude záviset hlavně na obnovení provozu přes Hormuzský průliv.
- Goldman Sachs zvýšil výhled Brentu pro čtvrté čtvrtletí na 90 USD za barel.
- Výpadky v Perském zálivu mohou dosahovat až 14,5 milionu barelů denně.
- Globální zásoby podle Goldmanu klesají rekordním tempem 11–12 milionů barelů denně.
- Další vývoj bude záviset hlavně na obnovení provozu přes Hormuzský průliv.
Goldman Sachs opět zvýšil své prognózy cen ropy, protože dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu způsobuje mimořádně silné čerpání globálních zásob. Banka nyní očekává, že ropa Brent bude ve čtvrtém čtvrtletí stát v průměru 90 USD za barel, zatímco předchozí odhad počítal pouze s 80 USD.
Podle analytiků Goldman Sachs je nový výhled téměř o 30 USD vyšší než před vznikem takzvaného Hormuzského šoku. Banka odhaduje, že výpadek produkce v oblasti Perského zálivu dosahuje až 14,5 milionu barelů denně, což tlačí světové zásoby dolů rekordním tempem kolem 11 až 12 milionů barelů denně.
Situace na trhu s ropou se výrazně zhoršila po uzavření Hormuzského průlivu, přes který běžně proudí významná část globální ropné nabídky. Kvůli omezení přepravy se dodávky z regionu propadly téměř na nulu a ropa Brent od začátku konfliktu vzrostla téměř o 50 %. To zvyšuje riziko dalšího růstu inflace a zároveň může brzdit ekonomický růst.
Goldman Sachs nyní předpokládá, že exporty z Perského zálivu se normalizují až do konce června, zatímco dříve banka čekala zlepšení už v polovině května. Obnova produkce má být navíc pomalejší, než se původně předpokládalo. Pro druhé čtvrtletí Goldman očekává deficit na trhu ve výši 9,6 milionu barelů denně, zatímco v loňském roce byl trh v přebytku.
Morgan Stanley situaci hodnotí podobně vážně, ale ponechal své cenové prognózy beze změny. Banka očekává Brent na úrovni 110 USD za barel v aktuálním čtvrtletí, 100 USD ve třetím čtvrtletí a 90 USD ve čtvrtém. Podle Morgan Stanley se exporty z Perského zálivu propadly o 14,2 milionu barelů denně, zatímco světové zásoby klesají tempem 4,8 milionu barelů denně.
Goldman Sachs nyní čeká Brent na úrovni 100 USD za barel v aktuálním čtvrtletí a 93 USD ve třetím čtvrtletí. Pokud by se uzavření Hormuzu prodlužovalo, trh by mohl potřebovat ještě výraznější pokles poptávky, aby se nabídka a spotřeba znovu vyrovnaly.
Z pohledu investorů zůstává ropa pod silným geopolitickým vlivem. Klíčové bude, zda se Hormuzský průliv začne skutečně otevírat a jak rychle se obnoví produkce v Perském zálivu. Pokud se výpadky prodlouží, ceny ropy mohou zůstat výrazně zvýšené delší dobu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy pokračuje v postupném růstu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 101,75 USD za barel. Trh se po předchozím hlubším propadu dokázal stabilizovat a následně prorazil nad EMA 50 na hodnotě 98,83 USD i nad SMA 100 na úrovni 95,71 USD, což potvrzuje zlepšení technického nastavení a návrat kupců do trhu.
Ropa se nyní přibližuje k důležité rezistenční zóně v oblasti 102,37–103,53 USD, která už v minulosti fungovala jako silná bariéra. Právě zde může dojít ke zvýšenému vybírání zisků, protože cena se po několika dnech růstu dostává do technicky citlivé oblasti. Pokud se kupcům podaří tuto zónu prorazit, otevřel by se prostor pro další růst směrem k hladině 110 USD. CCI se nachází na hodnotě 122,8, tedy v překoupené oblasti, což potvrzuje silné růstové momentum, ale zároveň upozorňuje na riziko krátkodobého zpomalení. Momentum na hodnotě 101,23 zůstává pozitivní a podporuje pokračování růstového scénáře.
Celkově graf ukazuje, že ropa se nachází v býčím technickém nastavení, ale zároveň naráží na důležitou rezistenční oblast. Klíčové nyní bude, zda cena dokáže prorazit nad 103,53 USD. V opačném případě může přijít korekce zpět k EMA 50, která se nachází poblíž 98,83 USD a představuje nejbližší významnější podporu.
Zdroj: xStation5
