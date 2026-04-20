⚫ Brent nad 90 USD za barel

- Obnovené napětí a cenový skok: Ropa Brent vzrostla téměř o 6 % a překonala hranici 90 USD, poté co byl Hormuzský průliv znovu zablokován a došlo k vzájemným útokům na komerční plavidla.
- Ohrožené příměří a diplomacie: Pravděpodobnost prodloužení příměří výrazně klesla poté, co Írán obvinil USA z porušení podmínek a odmítl plánované kolo jednání v Islamábádu.
- Krize v dodávkách a spekulace: Odhadem je z trhu odstřiženo 13 milionů barelů denní produkce, přičemž rozdíl mezi spotovými a futures cenami signalizuje extrémní napětí na trhu.
Po krátkém období optimismu na konci minulého týdne vstoupil globální trh s ropou znovu do fáze extrémního napětí. Cena barelu Brentu v pondělí ráno vzrostla téměř o 6 % a překonala hranici 90 USD. Tento prudký pohyb z velké části vymazal poklesy z minulého pátku, které přišly poté, co íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí prohlásil, že Hormuzský průliv je pro lodní dopravu otevřený. Současná fundamentální situace je mimořádně složitá: odhaduje se, že až 13 milionů barelů denní produkce z Perského zálivu zůstává odříznuto od světového trhu a případné uvolnění dopravních omezení může trvat mnoho týdnů, ne-li měsíců. I když by se mohlo zdát, že to nejhorší je za námi, ropný trh zůstává mimořádně napjatý, což potvrzuje rozdíl v řádu desítek dolarů mezi cenou ropy na futures trhu a cenou fyzické ropy.
Dated Brent a nejbližší futures kontrakt na Brent na burze ICE. Na spodním grafu jsou rozdíly mezi Dated Brent a ICE, zatímco růžová linie představuje rozdíl mezi Dated Brent a Fair Value Brent od Bloombergu. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Obnovená blokáda Hormuzského průlivu a ozbrojené incidenty
Klíčovým důvodem návratu k růstovému trendu je obnovené, téměř okamžité uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu, ke kterému došlo jen 24 hodin po prohlášení o jeho otevření. Na jedné straně došlo k íránským útokům na plavidla patřící západním společnostem a na druhé straně k útoku a zadržení íránského plavidla americkým námořnictvem. V reakci na to Teherán oficiálně zastavil lodní dopravu a viceprezident Mohammad Reza Aref na platformě X varoval, že svět nemůže očekávat bezpečnost svých exportů zdarma, zatímco prodej íránské ropy je blokován. Írán zdůrazňuje, že stabilita cen paliv závisí na trvalém ukončení ekonomického a vojenského tlaku vůči zemi. Dalším rizikovým faktorem je možné rozšíření bojů na regionální energetickou infrastrukturu v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.
Diplomatický výhled a příměří
Pravděpodobnost prodloužení dvoutýdenního příměří, které vyprší už toto úterý, výrazně klesla a aktuálně je hodnocena jako nízká. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baqaei oficiálně obvinil Spojené státy z nedostatku upřímnosti v diplomatickém úsilí a označil blokády přístavů a zadržení plavidla za zjevné porušení příměří. Teherán navíc odmítl návrh administrativy Donalda Trumpa na nové kolo mírových jednání v Islamábádu, které je naplánováno na tento týden.
Komunikační kanály však nejsou zcela uzavřeny. Íránský prezident Masúd Pezeškján naznačuje, že válka není v ničím zájmu a že napětí by se mělo snižovat diplomatickou cestou. Někteří analytici trhu se také domnívají, že obrovský ekonomický tlak na obou stranách nakonec vynutí návrat k jednáním, přičemž současnou eskalaci vnímají jako součást tvrdé hry o lepší vyjednávací pozici. Prozatím však trh zůstává v režimu risk-off, což se odráží v poklesu ocenění akcií a dluhopisů spolu s růstem cen energetických komodit.
Naznačuje se, že jednání by teoreticky mohla začít už dnes, ale ve skutečnosti se s největší pravděpodobností uskuteční až zítra, těsně před vypršením oficiálního příměří, které bylo podle Íránu porušeno Spojenými státy. Původně se očekávalo, že se jednání zúčastní americký viceprezident JD Vance, avšak podle posledních zpráv není kvůli bezpečnostním faktorům jisté, zda se skutečně zapojí. Írán naopak oficiálně nenaznačil, že do Islamábádu vyšle delegaci.
Ropa Brent zůstává v downtrendu
Cena ropy Brent otevírá výše, zároveň se však nezdá, že by futures trh byl eskalací situace výrazně znepokojen. Při obnoveném uzavření Hormuzského průlivu by ceny měly překonat hranici 100 USD za barel. Aktuálně se jako klíčová rezistence jeví oblast kolem 95 USD za barel, na úrovni 38,2% retracementu a horní hranice klesajícího trendového kanálu. Naopak pásmo 80 až 85 USD by se mohlo udržet při mírném zvýšení toku plavidel a případné úplné otevření Hormuzského průlivu spolu s návratem alespoň 50 % exportů z Perského zálivu by mohlo vést k návratu cen směrem k 75 až 80 USD za barel, šlo by však o mimořádně optimistický scénář.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
