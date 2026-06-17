CarMax překonal odhady tržeb, vyšší ceny ojetin táhnou výsledky vzhůru 🚗

Společnost CarMax v prvním čtvrtletí překonala očekávání analytiků v oblasti tržeb. Pomohly jí především vyšší ceny ojetých vozů a silnější poptávka ve velkoobchodním segmentu. Akcie firmy na zprávu reagovaly pozitivně a v předobchodní fázi rostly o více než 5 %.
Tržby společnosti meziročně vzrostly o 6,2 % na 8,01 miliardy USD, zatímco analytici podle dat LSEG očekávali v průměru pouze 7,4 miliardy USD. Výsledek tak ukazuje, že CarMax dokázal těžit z prostředí, ve kterém zůstávají ceny vozidel zvýšené a část zákazníků může kvůli dražším novým autům více zvažovat nákup ojetého vozu.
Průměrná cena ojetého vozidla v daném čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,5 % na 27 288 USD. To podpořilo celkové tržby, ale zároveň zůstává problémem dostupnost pro zákazníky. Trh s ojetými vozy se stále potýká s tím, že vyšší ceny a náklady na financování snižují ochotu spotřebitelů nakupovat.
Slabší stránkou výsledků byly marže. Hrubý zisk z maloobchodního prodeje na jeden ojetý vůz klesl na 2 177 USD z loňských 2 407 USD. To naznačuje, že CarMax sice prodává dražší vozy, ale tlak na ziskovost jednotlivých prodejů přetrvává. Velkoobchodní hrubý zisk na jednotku zůstal téměř beze změny na 1 046 USD, zatímco před rokem činil 1 047 USD.
Čistý zisk společnosti dosáhl 185,6 milionu USD, tedy 1,31 USD na akcii. Ve stejném období loňského roku firma vydělala 210,4 milionu USD, neboli 1,38 USD na akcii. Přestože tržby překonaly očekávání, nižší zisk ukazuje, že růst cen a vyšší objemy samy o sobě nestačí k plnému vykompenzování tlaku na marže.
Z investičního pohledu jsou výsledky smíšené. Pozitivní je silnější růst tržeb, lepší než očekávaná poptávka a možnost, že vyšší ceny nových aut kvůli americkým clům nasměrují více zákazníků k ojetým vozům. Negativem zůstává pokles zisku na akcii a slabší hrubý zisk na prodané vozidlo v maloobchodním segmentu.
CarMax tak ukazuje, že poptávka po ojetých vozech zůstává odolná, ale trh není bez rizik. Klíčové bude, zda firma dokáže udržet objemy prodejů a zároveň stabilizovat marže, které jsou pro další růst ziskovosti zásadní.
Graf CarMax (KMX.US, D1)
Zdroj: xStation5
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