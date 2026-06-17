Čekejme propad cen pohonných hmot v následujících dnech

Ropný trh v uplynulém týdnu prudce oslabil a cena ropy Brent se propadla až pod 80 USD za barel. Jen za poslední týden ztrácí 14 %. Trh pozitivně reaguje na očekávaný podpis rámcové dohody mezi USA a Íránem a s ním spojené naděje na uvolnění Hormuzského průlivu. Pokud bude dále klesat riziková averze, cena ropy by se měla během léta držet na nižších úrovních.
Na domácím trhu dál pokračuje zlevňování pohonných hmot. Průměrná cena benzínu aktuálně klesla k úrovni 40,14 Kč za litr a nafty k 38,02 Kč za litr. Pohonné hmoty v průběhu posledních týdnů takřka nepřetržitě zlevňovaly. Některé čerpací stanice už nabízejí naftu pod 35 Kč za litr. Paliva ale zlevňují pomaleji než samotná ropa na burzách. Důvodem je dražší logistika, výprodej dražších zásob a především stále vysoké marže rafinérií. Velkoobchodní ceny v Rotterdamu se i nadále drží zhruba o třetinu výše než před vypuknutím konfliktu.
Během následujících dvou týdnů se na českých pumpách očekává další pokles. Nafta by měla zlevnit o necelé 2 Kč k hranici 36 korun za litr, zatímco benzín by mohl klesnout asi o 1,50 Kč na přibližně 38,50 Kč za litr. Roli zde hraje i motoristická sezóna. Případné další zlevňování pohonných hmot bude záviset hlavně na tom, zda diplomatická jednání povedou k trvalému zprůchodnění klíčových obchodních tras a míru v oblasti Blízkého východu.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
I přes současné vysoké ceny pohonných hmot si Česká republika udržuje pozici jedné z levnějších zemí v Evropské unii, a to podle nejnovějších statistik Evropské komise k datu 18. června 2026.
Nafta - Česká republika je třetí nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Česku. Nejdražší naftu naopak tankují ve Finsku a Nizozemsku.
Benzín - Česká republika je devátá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Polsko a Španělsko. Nejdražší benzín je k dostání v Dánsku a Nizozemsku.
Srovnání se sousedy:
- V Polsku je benzín i nafta levnější než v Česku, přičemž Polsko se u nafty drží na 2. místě a také u benzínu na 2. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta mírně dražší než v Česku, když tato země je na 6. místě z EU. Benzín je zde také mírně dražší, a to na 11. místě.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BREAKING: Výrazný pokles zásob ropy, Brent se vrací nad 80 USD 🛢️
🗣️ROZHOVOR: El Niño hrozí zdražením kakaa, kávy i cukru. Co čeká trhy?📈
🎥 Arabica otočila! Deště zastavily sklizeň a El Niño ohrožuje budoucí sezónu
Ceny ropy konsolidují v očekávání otevření Hormuzského průlivu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.