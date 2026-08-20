Cena cukru prudce roste. Indie zvažuje zrušení 100% dovozního cla 📈

Cena surového cukru vystoupala na nejvyšší úroveň za více než rok, protože na trhu roste očekávání, že Indie může kvůli napjaté domácí nabídce snížit nebo úplně zrušit 100% dovozní clo. Už samotné náznaky změny politiky vyvolaly zvýšený zájem o nákup surového cukru pro indický trh.
Futures na surový cukr v New Yorku dnes vzrostly až o 2,5 % a dostaly se nejvýše od května 2025. Od začátku měsíce přitom posílily o více než 20 %. Bílý cukr v Londýně reagoval ještě výrazněji a během dne zdražil až o 4,1 %.
Indie se stává hlavním faktorem trhu
Indie je největším spotřebitelem cukru na světě a jakákoli změna její dovozní politiky může mít výrazný dopad na globální bilanci.
Podle obchodníků se už v posledních dnech objevily konkrétní poptávky po dodávkách surového cukru na západní pobřeží Indie. Zatím nejde o potvrzenou rozsáhlou nákupní vlnu, ale samotný růst zájmu ukazuje, že místní zpracovatelé se připravují na možné snížení dovozních bariér.
Pokud by vláda skutečně dovozní clo výrazně snížila, Indie by se mohla rychle změnit z relativně uzavřeného trhu na významného kupce světových zásob.
El Niño zvyšuje obavy o sklizně v Asii
Dalším faktorem podporujícím ceny jsou obavy z počasí. Očekávaný jev El Niño může zhoršit podmínky pro pěstování cukrové třtiny v části Asie a snížit výnosy.
Napětí zároveň zvyšuje situace v Brazílii, která patří mezi největší světové exportéry cukru. Nadprůměrné srážky tam v poslední době narušily zpracování cukrové třtiny a zhoršily plynulost dodávek.
Kombinace nejisté asijské produkce a krátkodobých problémů v Brazílii tak vytváří pro ceny cukru výrazně příznivější prostředí.
Indie zpřísňuje limity na zásoby
Indická vláda se současně snaží tlumit domácí ceny administrativní cestou. Od 1. září zpřísní na tři měsíce limity na zásoby držené velkými odběrateli.
Úřady se zjevně snaží přimět zpracovatele a obchodníky, aby uvolnili více cukru na domácí trh a omezili případné hromadění zásob. Pokud se však domácí ceny ani po těchto opatřeních nesníží, může tlak na skutečné zvýšení dovozu dále zesílit.
Právě proto se Indie v současnosti stává hlavním swing faktorem trhu. Stačí změna dovozní politiky nebo výraznější nákupní aktivita a globální ceny mohou reagovat dalším růstem.
Graf cukru (SUGAR, D1)
Zdroj: xStation5
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