Krypto novinky: Bitcoin znovu nabírá sílu a příliv kapitálu do ETF zrychluje 🔥

Kryptoměnový trh přinesl další sérii důležitých zpráv. Bitcoin po výrazném růstu prorazil hranici 69 000 USD a podle analytika Standard Chartered by se do konce roku mohl dostat až na 100 000 USD. Pozitivní náladu podporuje také obnovený příliv kapitálu do amerických spotových bitcoinových ETF. Vedle toho se řeší další osud amerického zákona CLARITY, BitGo získalo důležitou registraci v Jižní Koreji a Gnosis Chain čeká zásadní technologická transformace.
Standard Chartered vidí Bitcoin na 100 000 USD
- Geoff Kendrick ze Standard Chartered očekává, že příznivější podmínky likvidity mohou cenu největší kryptoměny do konce roku vytlačit až na 100 000 USD.
- Za důležitou technickou hranici považuje 65 500 USD. Pokud se Bitcoin nad touto úrovní udrží, mohlo by to podle něj potvrdit, že již vytvořil dno současného cyklu.
- Optimismus podporuje také rozhodnutí amerického ministerstva financí zvýšit objem zpětných odkupů dlouhodobějších státních dluhopisů. Od 9. září do 4. listopadu má být maximální velikost některých operací zvýšena z 2 miliard na nejméně 4 miliardy USD. Vyšší likvidita na finančních trzích může vytvářet příznivější prostředí i pro riziková aktiva včetně kryptoměn.
Bitcoinová ETF znovu přitahují kapitál
- Pozitivní signál přichází také ze spotových bitcoinových ETF obchodovaných v USA. V úterý do nich přiteklo čistých 189,3 milionu USD, čímž se srpnový čistý příliv zvýšil přibližně na 951 milionů USD.
- Společně s pondělním přílivem 297,6 milionu USD získaly fondy během pouhých dvou dnů přibližně 487 milionů USD. Největší část úterního přílivu připadla na iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock s 143,6 milionu USD, zatímco fond Fidelity přidal 23,9 milionu USD.
- Od svého spuštění zaznamenaly americké spotové bitcoinové ETF kumulativní čistý příliv přibližně 52,28 miliardy USD a jejich celková čistá aktiva dosahují zhruba 79,3 miliardy USD. Spotové ETF zaměřené na Ether zároveň v úterý přilákaly dalších 71,5 milionu USD.
Senátor varuje před uspěchaným hlasováním o CLARITY Act
- Americký demokratický senátor Ruben Gallego varoval, že příliš rychlé hlasování o zákonu CLARITY Act by mohlo celý proces regulace kryptoměnového trhu paradoxně zpomalit.
- Mezi zákonodárci podle něj stále přetrvávají spory týkající se etických pravidel a výnosů ze stablecoinů. Vyřešena navíc není ani část legislativy spadající pod zemědělský výbor Senátu.
- Pro schválení bude důležité vytvořit dostatečně širokou podporu obou politických stran, protože v Senátu bude potřeba překonat hranici 60 hlasů. Gallego proto vyzývá kryptoměnový sektor, aby místo tlaku na rychlé hlasování podpořil pokračování vyjednávání.
BitGo posiluje pozici v Jižní Koreji
- BitGo Korea získalo registraci poskytovatele služeb virtuálních aktiv VASP, která vytváří regulatorní základ pro poskytování úschovy a převodů digitálních aktiv institucionálním klientům v Jižní Koreji.
- Registrace přichází těsně před zavedením přísnějších pravidel pro poskytovatele kryptoměnových služeb. Nové požadavky rozšiřují kontrolu akcionářů a zpřísňují standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti, finanční stability, interních kontrol a boje proti praní špinavých peněz.
- Strategickými akcionáři BitGo Korea jsou také Hana Financial Group a jihokorejský telekomunikační gigant SK Telecom.
Gnosis Chain se přesune blíže k Ethereu
- Komunita GnosisDAO schválila zásadní změnu fungování Gnosis Chain. Síť se má ze samostatného blockchainu první vrstvy transformovat na L2 řešení napojené na Ethereum v rámci konceptu Ethereum Economic Zone.
- Současná sada validátorů Gnosis Chain má být postupně vyřazena a vypořádání transakcí se přesune na Ethereum. Gnosis tak bude využívat bezpečnost jeho validátorů, zatímco stávající aplikace, uživatelské zůstatky a token xDAI mají zůstat zachovány.
- První spuštění je plánováno na konec roku 2026 nebo začátek roku 2027, pokud bude potřebná technologie připravena.
- Jedním z hlavních cílů je snížit roztříštěnost současného ekosystému druhých vrstev Etherea. Nová architektura by měla umožnit efektivnější komunikaci mezi jednotlivými sítěmi a omezit závislost na blockchainových mostech, které se v minulosti opakovaně stávaly terčem hackerských útoků.
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