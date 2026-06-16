Centrální banky plánují rekordní nákupy zlata 🟡

Centrální banky po celém světě podle průzkumu World Gold Council a YouGov plánují dále navyšovat své zlaté rezervy. Z celkem 74 dotázaných centrálních bank uvedlo 45 %, že chce v příštím roce zlato nakupovat. Jde o nejvyšší podíl od začátku sledování v roce 2018. Pouze jedna centrální banka uvedla, že plánuje své držby zlata snížit.
Zlato za poslední tři roky výrazně posílilo a jeho cena se více než zdvojnásobila. Jedním z hlavních důvodů byla právě silná poptávka centrálních bank, které zlato využívají jako nástroj diverzifikace rezerv a ochranu proti geopolitickým i měnovým rizikům. Letošní vývoj je však slabší, protože vyšší ceny energií a obavy z déle trvajících vyšších sazeb snížily atraktivitu aktiva, které nenese žádný úrok.
Pokles ceny ale může být pro některé centrální banky spíše příležitostí než důvodem k ústupu. Podle World Gold Council část institucí už dříve naznačovala, že cena zlata je pro ně příliš vysoká a že čekají na lepší nákupní úrovně. Nedávná korekce tak může otevřít prostor pro nové nákupy, zejména ze strany rozvíjejících se ekonomik.
Právě centrální banky z rozvíjejících se a rozvojových zemí tvoří největší skupinu potenciálních kupců. Přibližně 53 % z nich očekává, že své zlaté rezervy v příštím roce zvýší. U centrálních bank z vyspělých ekonomik je tento podíl výrazně nižší a dosahuje pouze 18 %. To ukazuje, že zlato zůstává důležitější především pro země, které chtějí snížit závislost na dolaru a posílit odolnost svých rezerv.
Zajímavý je také způsob financování nákupů. Polovina centrálních bank, které plánují zlato nakupovat, chce využít domácí akumulační programy. To znamená, že budou nakupovat zlato od vlastních těžařů za lokální měnu, místo aby používaly vzácné devizové rezervy. Dalších 38 % respondentů uvedlo, že by nákupy financovalo prodejem jiných rezervních aktiv.
Důležitým tématem zůstává také skladování zlata. Bank of England je stále nejoblíbenějším místem pro úschovu centrálních bank a využívá ji 57 % respondentů. Zároveň ale roste zájem o větší kontrolu nad vlastními rezervami. Celkem 9 % centrálních bank uvedlo, že v posledním roce přesunulo více zlata na domácí území, zatímco 10 % se snažilo diverzifikovat skladování mezi více lokalit.
Tento trend ukazuje, že centrální banky stále více vnímají nejen tržní, ale i politické riziko. Zlato už není pouze finanční rezervou, ale také strategickým aktivem, které má být dostupné v době krize. To může vytvářet příležitosti pro alternativní zlatá centra, jako jsou Singapur nebo Hongkong, které se snaží přilákat část globálních rezerv.
Z investičního pohledu je zpráva pro zlato pozitivní. I když spekulativní investoři v poslední době z trhu ustupují a cena se dostala na nejnižší úrovně od listopadu, dlouhodobá poptávka centrálních bank zůstává silná. Pokud budou nákupy pokračovat, mohou vytvořit důležitou podporu pro cenu zlata i v prostředí vyšších úrokových sazeb.
Graf zlata (GOLD, H4)
Zdroj: xStation5
Zlato se po předchozím poklesu začíná stabilizovat a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 4 344 USD. Cena se odrazila z oblasti poblíž 4 080 USD a v posledních seancích vytvořila poměrně silný růstový pohyb, který ji dostal zpět nad krátkodobý klouzavý průměr EMA 50 na hodnotě 4 296 USD. To je pozitivní signál, protože kupci se znovu pokoušejí převzít kontrolu nad trhem.
Z technického pohledu ale zlato zatím nenachází dostatek síly k návratu nad SMA 100, který se nachází kolem 4 456 USD. Právě tato oblast nyní představuje důležitou rezistenci. Pokud by se cena dokázala dostat nad 4 456 USD, otevřel by se prostor k testu vyšší zóny kolem 4 530 USD, kde je podle grafu patrná významná objemová oblast a předchozí cenová reakce.
CCI se nachází na hodnotě 83,62, což ukazuje na zlepšující se momentum, ale zatím nejde o extrémně překoupený trh. To znamená, že prostor pro další růst ještě existuje, avšak trh se blíží k zóně, kde může narazit na silnější prodejní tlak. Důležité bude sledovat, zda kupci udrží cenu nad oblastí 4 300 USD, která nyní funguje jako první technická podpora.
Pokud zlato nad touto úrovní vydrží, krátkodobý výhled zůstane spíše pozitivní a trh se může pokusit o postupný návrat k rezistenci u 4 456 USD. Naopak pokles zpět pod EMA 50 by oslabil aktuální růstový pokus a mohl by otevřít cestu k nižším úrovním kolem 4 200 USD, případně zpět k oblasti 4 100 USD, odkud přišel poslední výraznější odraz.
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