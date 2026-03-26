Ceny léků na hubnutí v Indii klesly o 80 %💊

První vlna generických verzí hubnoucích léků GLP-1, které vyrábí firma Novo Nordisk, byla spuštěna v Indii o víkendu. Generické verze léků jsou produkty, které obsahují stejnou účinnou látku a mají stejný terapeutický účinek jako originální lék, ale jsou vyráběny a prodávány pod jiným názvem a obvykle za nižší cenu. Cena léků na hubnutí tak klesla až o 80 % oproti původní ceně. K tomu došlo po vypršení patentu dánské farmaceutické společnosti v pátek, ta však stále bojuje o své místo na lukrativním trhu.
Indie je klíčovým trhem, na kterém žije přibližně 100 milionů lidí s diabetem a téměř čtvrtina z nich je klasifikována jako obézní. Indie je známá tím, že její vyspělý průmysl generických léků dodává přibližně 20 % globálních léků po vypršení patentu.
Společnost Sun Pharmaceutical, jeden z největších výrobců generik na světě, v sobotu spustila generický semaglutid za cenu již od 750 rupií (8 USD) za týdenní injekci, což představuje přibližně 3 400 rupií měsíčně. To je výrazně nižší cena než cena Novo Nordisk, která se v Indii pohybuje v rozmezí 8 800 a 10 000 rupií.
I když semaglutid zůstává chráněn před generickou konkurencí v USA až do roku 2032. Vypršení patentu v Indii, Kanadě, Brazílii a Číně tento rok pravděpodobně výrazně ovlivní jeho příjmy. V únoru Novo varovalo, že prodeje mohou v roce 2026 klesnout o 5 % až 13 %. Spojené státy jsou v současnosti stále největším trhem pro léky na hubnutí.
Novo již čelí klesajícímu podílu na trhu kvůli silné konkurenci od Eli Lilly a dalších výrobců léků. Prezident USA Donald Trump také tlačil na snížení cen léků. Listopadová dohoda s administrativou snížila ceny léků GLP-1 v zemi. Není však jasné, zda vyšší objemy prodeje vyrovnají nižší ceny.
Novo musí snížit ceny v Indii, aby obhájilo svůj podíl na trhu. Analytici očekávají, že Novo by mohlo udržet velký podíl na trhu, pokud si udrží prémii 15 %–20 % oproti generickým verzím. Generické verze budou mít vliv na prodeje Novo v Indii, ale není ještě jasné, zda dánská farmaceutická společnost kompletně ztratí svou vedoucí pozici.
Akcie Novo Nordisk procházejí výraznou korekcí poté, co jejich cena dosáhla historického maxima přes 1 000 DKK. V současnosti se akcie nachází na úrovni 230 DKK, což představuje propad o 77 % od svého vrcholu.
Graf NOVOB.DK (D1)
Zdroj: xStation
