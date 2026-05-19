Ceny niklu rostou o 2 % 📈

- Cena niklu na LME vyskočila až o 2,6 % na 19 050 USD za tunu.
- Indonéský Weda Bay má omezit 10–15 % kapacity vysoce kvalitního NPI.
- Nedostatek niklové rudy, vysoké náklady a energetická omezení tlačí na místní hutě.
- Indonésie jako dominantní producent zůstává klíčovým faktorem pro další vývoj cen niklu.
Ceny niklu výrazně vzrostly poté, co se objevila zpráva o dalších produkčních omezeních v Indonésii, která je největším světovým producentem tohoto kovu. Futures na nikl na Londýnské burze kovů vyskočily až o 2,6 % na 19 050 USD za tunu, protože investoři začali znovu započítávat riziko nižší nabídky.
Podle Shanghai Metals Market má být v průmyslovém parku Indonesia Weda Bay Industrial Park v nadcházejících měsících zařazeno do rotační údržby zhruba 10–15 % kapacity vysoce kvalitního nickel pig iron, tedy suroviny využívané především při výrobě nerezové oceli. Trh tuto informaci vyhodnotil jako další signál, že dodavatelská situace v Indonésii se zhoršuje.
Část produkce NPI byla omezena už od března a dubna. Důvodem je pokles dodávek niklové rudy a zároveň vysoké výrobní náklady. Situaci navíc zhoršuje přesměrování energetických zdrojů směrem k nové hliníkové kapacitě, což podle SMM dále omezuje možnosti některých hutí udržet výrobu na původních úrovních.
Indonésie se v posledních letech stala dominantním hráčem na globálním trhu s niklem, a to zejména díky masivním čínským investicím do těžby a zpracovatelských kapacit. Země dnes zajišťuje více než polovinu světové produkce, což znamená, že jakýkoliv výpadek nebo regulatorní zásah má okamžitý dopad na globální ceny.
Letos navíc indonéská vláda snížila těžební kvóty na niklovou rudu s cílem podpořit ceny kovu. Tento krok však zároveň způsobil nedostatek suroviny pro místní hutě a přinutil některé producenty omezit výrobu. Pro trh je to důležitý obrat, protože Indonésie byla v posledních letech spojována spíše s rychlým růstem nabídky než s jejím omezením.
Další nervozitu vyvolávají spekulace, že vláda by mohla centralizovat vývoz komodit, aby lépe kontrolovala kapitálové toky a podpořila oslabující měnu. Takový krok by mohl zvýšit nejistotu napříč celým indonéským sektorem přírodních zdrojů, protože by zasáhl nejen producenty niklu, ale potenciálně i další exportéry komodit.
Význam Weda Bay Industrial Park je pro trh zásadní. Hutě v tomto průmyslovém parku podle Guotai Junan Futures produkují přibližně 40 000 tun obsaženého kovu měsíčně. Mezi hlavní operátory v oblasti patří čínská skupina Tsingshan Holding Group, která hraje významnou roli v globálním dodavatelském řetězci niklu.
Z pohledu investorů může být současný růst ceny niklu začátkem citlivější fáze trhu. Pokud se ukáže, že omezení výroby budou krátkodobá a dodávky rudy se zlepší, může část růstu rychle odeznít. Pokud však potíže s rudou, náklady a energetikou přetrvají, trh může začít přeceňovat výhled nabídky a ceny niklu by mohly zůstat podporované.
Nikl je důležitý nejen pro výrobu nerezové oceli, ale také pro bateriový průmysl. I když poptávka z elektromobility zůstává proměnlivá, jakékoli omezení nabídky z Indonésie má potenciál ovlivnit širší trh s průmyslovými kovy. Aktuální růst tak není pouze krátkodobou reakcí na jednu zprávu, ale připomínkou, že globální trh s niklem je silně závislý na rozhodnutích jediného dominantního producenta.
Graf NICKEL (D1)
Cena niklu výrazně posílila a aktuálně se obchoduje kolem 18 869 USD za tunu. Denní růst o 2,15 % potvrzuje, že trh pozitivně reaguje na zprávy o možném omezení produkce v Indonésii. Po předchozí korekci se cena odrazila od oblasti kolem EMA 50 a znovu se přibližuje k důležité rezistenční zóně pod hranicí 20 000 USD.
Z technického pohledu zůstává obraz spíše pozitivní. Nikl se drží nad EMA 50 na úrovni 18 211 USD i nad SMA 100 na hodnotě 16 863 USD, což podporuje střednědobý růstový trend. Důležitou podpůrnou oblastí je pásmo kolem 18 000–18 200 USD, kde se nachází krátkodobý klouzavý průměr. Pokud cena tuto oblast udrží, může trh pokračovat v tlaku na vyšší úrovně.
Nejbližší významná rezistence se nachází v oblasti 19 000–20 000 USD. Cena se k této zóně již nedávno přiblížila, ale prozatím zde narazila na prodejní tlak. Proražení nad 20 000 USD by bylo silným technickým signálem a mohlo by otevřít prostor pro další růst. Naopak pokud kupci nedokážou tuto oblast překonat, může trh zůstat v širší konsolidaci mezi podporou u 18 000 USD a rezistencí pod 20 000 USD.
Williams %R se nachází na hodnotě -55,19, tedy v neutrální oblasti. To naznačuje, že nikl po posledním růstu zatím není překoupený a stále může mít prostor pro další pohyb vzhůru. Zároveň ale nepotvrzuje jednoznačnou sílu kupců, takže pro pokračování růstu bude důležité, zda cena dokáže znovu otestovat a případně překonat oblast 19 000–20 000 USD.
Zdroj: xStation5
