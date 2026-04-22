Ceny ropy klesají 🔻

- WTI klesá o 1,8 % na 88,6 USD, zatímco Brent ztrácí 1,6 % na 92,3 USD.
- Významným rizikem zůstává Hormuzský průliv a případné narušení dodávek.
- Investoři jsou nyní opatrní a ropa zatím postrádá jasný směr.
Ceny ropy dnes oslabují, když investoři znovu přehodnocují výhled kolem jednání mezi USA a Íránem i širší geopolitickou situaci na Blízkém východě. Po předchozím růstu se trh dostal pod prodejní tlak a obě hlavní ropné benchmarky se posunuly níže.
Americká ropa WTI aktuálně klesá o 1,8 % a obchoduje se poblíž 88,6 USD za barel. Severomořský Brent ztrácí 1,6 % a pohybuje se okolo 92,3 USD za barel. Trh tak část předchozích zisků odevzdává, protože investoři zatím nevidí dostatek nových impulsů pro další růst.
Hlavním tématem zůstává nejistota kolem dalšího vývoje vztahů mezi Washingtonem a Teheránem. Přestože Spojené státy prodloužily příměří, stále není jasné, zda se podaří dosáhnout stabilnější dohody a zda se situace v regionu skutečně uklidní. Právě tato nejasnost drží obchodníky v opatrnosti a omezuje ochotu sázet na výraznější růst, nebo pokles cen.
Důležitým faktorem nadále zůstává také situace v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází významná část světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Jakékoli narušení dopravy v tomto prostoru představuje pro trh citelné riziko. V současnosti ale převládá spíše opatrné vyčkávání než panická reakce.
Vedle geopolitiky sleduje trh i vývoj amerických zásob. Jejich pokles by mohl cenám ropy krátkodobě pomoci, avšak aktuálně převažuje spíše nervozita a výběr zisků po předchozím růstu. Dokud nepřijde jasnější signál z diplomatických jednání nebo z oblasti dodávek, může ropa zůstat volatilní.
Graf OIL.WTI (H1)
Ropa WTI se obchoduje poblíž 88,44 USD a po předchozím růstu přešla do korekce. Cena se nyní drží jen těsně nad EMA 50 na úrovni 88,25 USD a zároveň nad SMA 100 na hodnotě 87,84 USD, takže krátkodobá technická struktura ještě není vyloženě medvědí, ale býčí momentum citelně slábne. Po rychlém výstřelu k oblasti 91,88 USD přišlo odmítnutí vyšších cen a následný návrat zpět k hlavním klouzavým průměrům, což ukazuje na ochabnutí nákupní síly. CCI se pohybuje kolem -22,4, tedy v neutrálně až mírně negativním pásmu, a Momentum na úrovni 101,9 naznačuje, že trh sice ještě úplně neztratil růstovou dynamiku, ale ta už není tak přesvědčivá jako během předchozího impulsu. Z technického pohledu bude nyní klíčové, zda si WTI udrží pásmo 88,2 až 87,8 USD. Pokud ano, může se trh znovu pokusit o návrat k 89,9 až 91,5 USD. V případě průrazu níže by se naopak otevřel prostor pro hlubší oslabení.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
