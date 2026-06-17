Ceny ropy konsolidují v očekávání otevření Hormuzského průlivu

- Spektrum dohody mezi USA a Íránem a otevření Hormuzského průlivu: Očekávání pátečního podpisu dohody tlačí ceny ropy níže (Brent 78–79 USD, WTI poblíž 75 USD). Trh započítává okamžité odblokování íránského exportu a uvolnění více než 100 tankerů zadržených v zálivu.
- IEA a Goldman Sachs varují před převisem nabídky: IEA výrazně snížila svůj výhled letošní poptávky, a to o 1,1 milionu barelů denně, a varuje před masivním zaplavením trhu v příštích letech. To přimělo Goldman Sachs snížit výhled ceny ropy Brent na 85 USD pro letošní rok a 75 USD pro příští rok.
- Medvědí trh a technické signály: Přechod trhu na Blízkém východě do struktury contango oficiálně potvrzuje fyzický převis nabídky suroviny. Testování klíčového 200seančního klouzavého průměru u ropy Brent technicky potvrzuje převahu prodejců.
- Spektrum dohody mezi USA a Íránem a otevření Hormuzského průlivu: Očekávání pátečního podpisu dohody tlačí ceny ropy níže (Brent 78–79 USD, WTI poblíž 75 USD). Trh započítává okamžité odblokování íránského exportu a uvolnění více než 100 tankerů zadržených v zálivu.
- IEA a Goldman Sachs varují před převisem nabídky: IEA výrazně snížila svůj výhled letošní poptávky, a to o 1,1 milionu barelů denně, a varuje před masivním zaplavením trhu v příštích letech. To přimělo Goldman Sachs snížit výhled ceny ropy Brent na 85 USD pro letošní rok a 75 USD pro příští rok.
- Medvědí trh a technické signály: Přechod trhu na Blízkém východě do struktury contango oficiálně potvrzuje fyzický převis nabídky suroviny. Testování klíčového 200seančního klouzavého průměru u ropy Brent technicky potvrzuje převahu prodejců.
Ceny ropy dopoledne pokračovaly v dalším poklesu, ale v tuto chvíli konsolidují a rostou k úrovni kolem 79 USD za barel ropy Brent. Ačkoli je trh nastaven na další poklesy tváří v tvář potenciálnímu míru mezi Íránem a USA, je třeba zdůraznit, že mnoho otázek stále zůstává nevyřešených a nevyřčených.
Stojí za zmínku, že detaily 14bodového memoranda se stále dolaďují a tento plán je do značné míry spíše seznamem přání. Trh však už dynamicky započítává vyhlídku návratu širokého proudu suroviny na trh, což se promítlo do poklesu cen o téměř 40 % z vrcholu konfliktu. Kontrakty na ropu Brent kolísají v pásmu 78–79 USD za barel, zatímco americká ropa WTI dočasně klesla pod psychologickou hranici 75 USD, než se stabilizovala kolem 75–76 USD.
Cena ropy je přibližně 11 % nad předkonfliktními úrovněmi.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Co ovlivňuje ceny ropy?
- Souhlas s okamžitým exportem: Ačkoli oficiální obsah dohody nebyl zveřejněn, přicházející zprávy ukazují, že Írán bude moci ihned po podpisu prodávat ropu a paliva. USA se navíc zavázaly zrušit blokády jeho přístavů a vydat sankční výjimky pokrývající vývoz ropy, petrochemický sektor a související bankovní a pojišťovací služby.
- Aktivita tankerů: Rejdaři se už připravují na otevření Hormuzského průlivu přesunem prázdných lodí směrem na Blízký východ. Analytici berou jako základní scénář plné obnovení provozu přes tento klíčový logistický bod v obou směrech.
- Efekt uvolnění zásob: Odhaduje se, že otevření průlivu umožní vyplutí více než 100 naložených lodí patřících dalším zemím v regionu, které zde byly kvůli konfliktu zablokovány. Takový náhlý příliv ropy bude na trh působit jako silné uvolnění rezerv. Plný návrat exportu na předválečné úrovně však potrvá nejméně několik měsíců, mimo jiné kvůli nutnosti odminování vodních cest.
- Návrat produkce k normálu: Produkce v regionu mohla klesnout až o 14 milionů barelů denně. Flexibilita produkce je patrná především na straně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. V 90. letech se produkce vrátila k normálu až přibližně po 12 měsících, ale v hlavních zemích konfliktu, tedy v Iráku a Kuvajtu, trval návrat mnohem déle.
Výhled Mezinárodní energetické agentury (IEA)
Ve své nejnovější zprávě IEA znovu představuje medvědí, tedy pronabídkový a pro ceny negativní pohled na trh:
- Silný zásah do poptávky: Agentura výrazně revidovala své odhady letošní poptávky. Odhaduje se, že globální spotřeba ropy letos klesne až o 1,1 milionu barelů denně kvůli vysokým cenám na čerpacích stanicích a problémům s dostupností rafinovaných produktů. Dříve se čekal pokles o 420 tisíc barelů denně. Podle předběžných odhadů už globální poptávka klesla na úroveň 100 milionů barelů denně.
- Perspektiva výrazného převisu nabídky v roce 2027: První detailní výhledy IEA pro rok 2027 ukazují na blížící se masivní převis nabídky. Očekává se, že globální nabídka vzroste o výrazných 8 milionů barelů denně, zatímco poptávka se zvýší pouze o 2 miliony barelů denně. Ačkoli jde o poměrně silná tvrzení, i pokud se naplní jen z poloviny, ropný trh by se měl dostat pod tlak.
- Stav globálních zásob: Globální zásoby aktuálně klesají rekordním tempem. Očekávaný přebytek na konci roku by však měl trhu poskytnout tolik potřebný oddech a příležitost k obnově těchto vyčerpaných zásob.
Poptávka klesla na 100 milionů barelů denně a v blízké době pravděpodobně nezažije dynamické oživení.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Banky snižují cenové výhledy: Goldman Sachs očekává stabilizaci
Finanční instituce okamžitě reagují na změnu geopolitického paradigmatu. Goldman Sachs se rozhodla pro jasnou revizi cenových očekávání směrem dolů:
- Výhled pro rok 2026: Banka snížila svůj průměrný výhled ceny ropy Brent pro letošní rok na 85 USD za barel z předchozích 90 USD. Výhled pro WTI snížila na 80 USD za barel z předchozích 85 USD. Stojí za zmínku, že aktuální ceny jsou nižší než průměrný výhled.
- Výhled pro rok 2027: V horizontu příštího roku vidí experti Goldman Sachs průměrnou cenu ropy Brent na úrovni 75 USD a WTI na úrovni 70 USD za barel. Úroveň 75 USD za barel je aktuálně započítána v kontraktní křivce pro květen 2027.
- Rychlejší normalizace: Tato korekce vychází z předpokladu, že díky otevření Hormuzského průlivu se export z Perského zálivu vrátí k předkonfliktní normě už do konce července. Dříve se odhadovalo, že k tomu dojde až na konci srpna.
- Přetrvávající riziko: Banka však upozorňuje, že páteční dohoda je předběžná. Pokud další detailní jednání o íránském jaderném programu skončí neúspěchem, Teherán se může znovu rozhodnout průliv zablokovat.
Forwardová křivka v krátkém a střednědobém horizontu jasně klesla a úroveň 75 USD je už vyznačena pro květen 2027. Na druhou stranu úroveň 70 USD je započítána až v roce 2031. Forwardová křivka je v tuto chvíli ve srovnání s minulostí velmi plochá.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Tržní indikátory a technická analýza
Investoři zjevně žijí budoucností a potenciálem velkého převisu nabídky v příštím roce. Zapomínají přitom na možný fyzický tlak na trhu. Na druhou stranu pozorujeme velmi zajímavou situaci v regionálních cenách i z pohledu technické analýzy.
- Struktura contango: Na klíčovém trhu Blízkého východu (Dubai) se forwardové spready přesunuly do medvědí struktury contango, což přímo signalizuje fyzický převis nabídky suroviny na trhu. Krátce jsme dokonce pozorovali pokus nejbližšího kalendářního spreadu u ropy Brent vstoupit do mírného contanga.
- Technický signál: Tlak prodejců posílil fakt, že ve středu cena ropy Brent poprvé od února otestovala 200seanční klouzavý průměr. Proražení tohoto supportu je velmi důležité z pohledu dlouhodobých trendů, ale zároveň může naznačovat krátkodobou přeprodanost.
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