Ceny ropy prudce rostou ⬆️

Ceny ropy rostou druhý den v řadě kvůli napětí na Blízkém východě. Ropa Brent přidává více než 2 % a testuje oblast 85 USD za barel. Jde o nejvyšší úroveň od klesajícího gapu, ke kterému došlo mezi 12. a 15. červnem.
Situace v Hormuzském průlivu a plány USA:
Prezident Donald Trump obnovil blokádu íránských lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Ačkoli USA naznačují, že budou na této klíčové námořní trase působit jako bezpečnostní garant, Trump oznámil plán vybírat 20% poplatek neboli kompenzaci od veškerého ostatního nákladu, který z této ochrany těží.
Reakce a plány Íránu:
Navzdory americké blokádě uvalené na íránské obchodní lodě Teherán neustupuje a jasně oznamuje, že bude pokračovat ve vývozu svých surovin na světové trhy. Zároveň hlásí útok na dva supertankery proplouvající Hormuzským průlivem.
Tržní pozadí:
Další výměna úderů mezi Washingtonem a Teheránem odsouvá vyhlídky na rychlé odblokování Hormuzského průlivu. Tato situace znovu vyvolává inflační obavy a zvyšuje pravděpodobnost dalších zvýšení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. Stojí za zmínku, že zásoby ropy v USA jsou z pohledu posledních let už nyní extrémně nízké a strategické rezervy jsou nejníže od 80. let. Pokud nebude lodní doprava obnovena, ceny ropy by mohly vzrůst až k úrovni 100 USD za barel. Pokud situace zůstane napjatá, ale tok lodí bude v omezené míře pokračovat, ceny pravděpodobně dosáhnou důležité nabídkové zóny v oblasti 88–90 USD za barel, kde se nacházejí významné technické úrovně.
Zásoby a strategické rezervy v USA
Komerční zásoby ropy v USA jsou nejnižší od roku 2018, zatímco strategické rezervy jsou na nejnižší úrovni od 80. let. Další pokles zásob a rezerv by mohl zvýšit obavy o energetickou bezpečnost USA, a to navzdory téměř úplné soběstačnosti země. Je však třeba poznamenat, že Spojené státy sloužily jako nárazník dodávek pro asijské země.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Graf ropy Brent na intervalu D1
Cena ropy vzrostla o více než 20 % od posledního lokálního minima na přelomu měsíce a blíží se k 61,8% retracementu růstové vlny spojené s íránským konfliktem. Zóna 88–90 USD je navíc posílena předchozími lokálními minimy a 50periodním průměrem. Zdroj: xStation5
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