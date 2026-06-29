ChatGPT má nového rivala? Musk zahajuje testování Groku 4.5 v Tesle a SpaceX

Dlouhou dobu zůstával Grok ve stínu ChatGPT, Claudea či Gemini. Model vyvíjený společností xAI byl často hodnocen jako méně vyspělý než řešení konkurence a jen těžko bylo možné považovat ho za skutečnou hrozbu pro lídry trhu. Elon Musk však přesvědčuje, že se situace může brzy změnit. Nejnovější verze Groku právě zahájila soukromé testování v Tesle a SpaceX a podle miliardáře jsou její schopnosti již srovnatelné s nejlepšími modely dostupnými na trhu.
Samotná kvalita modelu však nemusí být tím nejdůležitějším. Daleko větší význam má prostředí, ve kterém bude Grok rozvíjen. Musk poprvé ukazuje, že xAI přestává být výhradně firmou vytvářející jazykové modely. Začíná naopak využívat výhody celého svého technologického ekosystému, který zahrnuje Teslu, SpaceX a platformu X.
Nejdůležitější informace:
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Grok 4.5 zahájil soukromé testování v Tesle a SpaceX.
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Model je založen na nové architektuře V9 s přibližně 1,5 bilionu parametrů.
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Pro proces trénování byla využita dodatečná data pocházející z Cursoru.
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Podle Elona Muska dosahuje model výsledků srovnatelných nebo lepších než Claude Opus.
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xAI plánuje vydávat další generace modelů prakticky každý měsíc do konce roku.
Na první pohled se může zdát, že jde pouze o další aktualizaci jazykového modelu. Ve skutečnosti je však význam této informace mnohem větší. Tesla a SpaceX totiž nejsou běžnými testovacími partnery. Jsou to podniky generující obrovské množství reálných dat z výroby, projektování, autonomního řízení, kosmických systémů a pokročilého inženýrství.
Díky tomu získává xAI něco, co většina konkurence nemá. OpenAI, Anthropic ani Google rozvíjejí své modely převážně na základě internetových dat a komerčních aplikací. Musk může testovat Grok na skutečných inženýrských problémech a následně téměř okamžitě nasazovat nová řešení do provozu svých společností.
V praxi to znamená, že Grok nemá být pouhým chatbotem konkurujícím ChatGPT. Model se má stát společným systémem umělé inteligence využívaným všemi firmami patřícími do Muskova ekosystému. To je zcela odlišný přístup než u většiny konkurentů, kteří prodávají AI především jako samostatný produkt.
Pokud se strategie ukáže jako úspěšná, každé zlepšení schopností Groku může zároveň zvyšovat efektivitu Tesly, podporovat rozvoj autonomního řízení, zefektivňovat projektování raket ve SpaceX a urychlovat práci inženýrů v celém ekosystému.
Opatrnost je samozřejmě na místě. Muskova tvrzení o převaze nad Claude Opus dosud nebyla potvrzena nezávislými benchmarky a Grok stále musí prokázat svou hodnotu v praxi. Doposud udávaly tempo vývoje velkých jazykových modelů OpenAI, Anthropic a Google.
I kdyby se však Grok okamžitě nestal nejlepším modelem na trhu, samotný směr vývoje se jeví jako nesmírně zajímavý. Musk se nesnaží vyhrát pouze závod o kvalitu modelu. Snaží se vybudovat umělou inteligenci, která bude pohánět celé jeho technologické impérium. Pokud se tento plán podaří, konkurence na trhu s AI může začít vypadat zcela jinak než dnes.
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