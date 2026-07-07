Čínský DeepSeek chystá vlastní AI čip, Nvidia klesá o 2 % 📉

Čínský startup DeepSeek podle zprávy agentury Reuters pracuje na vývoji vlastního čipu pro umělou inteligenci. Cílem má být posílení výpočetní infrastruktury firmy a snížení závislosti na externích dodavatelích pokročilého hardwaru. Zpráva přichází v době, kdy se globální závod v AI stále více přesouvá od samotných modelů také k čipům, datovým centrům a celému výpočetnímu ekosystému.
Podle dostupných informací má být nový čip určen hlavně pro inference, tedy fázi, kdy už vytrénovaný AI model odpovídá na dotazy uživatelů. Nejde tedy primárně o čip pro samotné trénování nových modelů, které je extrémně náročné na výpočetní výkon. Přesto může jít o strategicky velmi důležitý krok, protože inference tvoří velkou část reálného provozu AI služeb a při masovém používání může znamenat obrovské náklady.
Reakce trhu byla rychlá. Akcie Nvidia v předobchodní fázi klesly o 2,2 %, protože investoři podobné zprávy vnímají jako potenciální riziko pro dlouhodobou dominanci firmy v oblasti AI hardwaru. Nvidia zůstává klíčovým dodavatelem čipů pro trénování i provoz AI modelů, ale rostoucí počet technologických firem se snaží vyvíjet vlastní řešení na míru.
DeepSeek není v tomto směru výjimkou. Vlastní čipy vyvíjí nebo používá stále více velkých hráčů v oblasti umělé inteligence. OpenAI nedávno představila svůj první vlastní čip ve spolupráci s Broadcomem, Amazon jedná o prodeji vlastních čipů pro datová centra jiným firmám a Alphabet zaznamenává silnou poptávku po svých TPU čipech. Trend je tedy jasný: největší AI firmy chtějí mít větší kontrolu nad hardwarem, který pohání jejich modely.
Pro DeepSeek má vlastní čip ještě hlubší význam. Firma se stala symbolem čínské snahy konkurovat americkým technologickým gigantům i přes exportní omezení na pokročilé polovodiče. Její model v minulosti zaujal tím, že byl podle firmy vyvinut s relativně nízkými náklady a menším množstvím čipů, než se u špičkových AI systémů běžně očekávalo. To ukázalo, že čínské společnosti mohou být konkurenceschopné i v prostředí omezeného přístupu k nejmodernějším americkým technologiím.
Vývoj vlastního čipu by mohl DeepSeeku pomoci optimalizovat náklady a výkon přesně pro jeho vlastní modely. Pokud se firmě podaří navrhnout čip efektivní pro inference, může snížit provozní náklady AI služeb a zároveň zvýšit schopnost škálovat své produkty. To je důležité zejména v době, kdy se konkurence v AI nezaměřuje pouze na kvalitu modelů, ale také na to, kdo dokáže jejich provoz udržet ekonomicky efektivní.
Z pohledu trhu jde také o další signál, že poptávka po AI čipech se může postupně měnit. Nvidia zůstává dominantním hráčem, ale velcí zákazníci se snaží diverzifikovat a část výpočetní zátěže přesunout na vlastní čipy. To nemusí okamžitě znamenat oslabení Nvidie, protože poptávka po jejích nejvýkonnějších akcelerátorech zůstává vysoká. Dlouhodobě však může růst vlastních AI čipů tlačit na marže a vyjednávací sílu dodavatelů.
Pro Čínu je tento vývoj strategicky důležitý i geopoliticky. Vlastní AI čipy mohou pomoci snížit dopad amerických exportních omezení a posílit domácí technologickou soběstačnost. Pokud se DeepSeeku podaří čip úspěšně uvést do praxe, může to povzbudit další čínské AI firmy k podobným krokům.
Z investorského pohledu zpráva potvrzuje, že AI boom vstupuje do další fáze. Už nejde jen o to, kdo má nejlepší model, ale také o to, kdo má přístup k nejefektivnějším čipům. Firmy, které dokážou propojit software, hardware a datová centra, mohou získat výraznou konkurenční výhodu. Současně ale platí, že vývoj vlastních polovodičů je nákladný, technicky složitý a úspěch není zaručený.
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