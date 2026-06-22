Čínský dovoz zlata vystoupal na nejvyšší úroveň za více než dva roky 📈

Čínský dovoz zlata v květnu výrazně vzrostl a dosáhl nejvyšší úrovně za více než dva roky. Podle celních dat dovezla Čína minulý měsíc přibližně 163 tun zlata, což je nejvíce od března 2024. Za prvních pět měsíců roku 2026 se celkový objem dovozu dostal na zhruba 692 tun, což představuje meziroční nárůst přibližně o 76 %.
Silná čísla ukazují, že chuť čínských spotřebitelů a investorů po zlatě zůstává vysoká i přes to, že domácí poptávka po lednové nákupní horečce částečně ochladla. Zlato se totiž po rekordních maximech z ledna dostalo pod tlak a jeho cena klesla přibližně o čtvrtinu. Právě nižší ceny mohly část investorů znovu přilákat k nákupům fyzického kovu.
Významným tahounem poptávky jsou zejména fyzické zlaté slitky a produkty spojené s pravidelným hromaděním zlata. Tyto investiční plány umožňují drobným investorům nakupovat zlato postupně a s nižší vstupní bariérou. Díky tomu se zlato stává dostupnější i pro širší skupinu domácností, které jej vnímají jako nástroj ochrany majetku.
Důležitou roli mohl sehrát také nový režim dovozních licencí, který Čína začala uplatňovat od 1. června. Některé banky mají nově čelit menším omezením při dovozu zlata. Podle analytiků však mohly banky ještě před spuštěním nového systému využít své stávající kvóty, což mohlo květnové objemy dodatečně navýšit.
Z pohledu trhu je růst čínských dovozů důležitým signálem. Čína zůstává největším světovým kupcem zlata a její poptávka má významný vliv na globální cenový vývoj. Pokud bude zájem čínských spotřebitelů pokračovat, může to vytvořit pevnější podporu pro ceny zlata i v prostředí, kde trh zůstává citlivý na inflaci, geopolitické napětí a měnovou politiku centrálních bank.
Graf zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Cena zlata se aktuálně pohybuje kolem úrovně 4 206 USD a po předchozím poklesu se pokouší o stabilizaci. Krátkodobě je pozitivní, že se cena dokázala vrátit k EMA 50, která leží přibližně na 4 205 USD. Tato oblast nyní funguje jako velmi blízká technická zóna, kde se může rozhodovat o dalším směru trhu. Z širšího pohledu ale zlato stále zůstává pod SMA 100 na úrovni 4 280 USD, což nyní představuje důležitou rezistencí, její překonání by mohlo potvrdit silnější návrat růstového momenta.
Významnou překážkou zůstává také horizontální rezistence v okolí 4 330 USD, kde se v minulosti cena zastavila a kde je podle objemového profilu vidět zvýšená aktivita trhu. Pokud by zlato dokázalo prorazit nejprve nad 4 280 USD a následně zamířit k 4 330 USD, technický obraz by se výrazně zlepšil. Naopak neúspěch u současných úrovní může vést k návratu prodejců.
Indikátor %R se nachází kolem hodnoty -16,6, tedy blízko překoupené oblasti. To naznačuje, že krátkodobý odraz už může být částečně vyčerpaný a trh může potřebovat korekci nebo konsolidaci. Pokud cena neudrží pásmo kolem 4 200–4 205 USD, může se znovu otevřít prostor k poklesu směrem k oblasti 4 160 USD a následně k předchozím minimům poblíž 4 140 USD.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Krypto novinky – Hackeři útočí, instituce nakupují 🚨
Shrnutí trhů: Trhy tlumí ranní optimismus; politický šok ve Velké Británii 💥
Ropa znovu ztrácí navzdory napětí kolem Hormuzského průlivu
Ekonomický kalendář: Do centra pozornosti se dostává kanadský údaj CPI 💡
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.