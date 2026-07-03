Citi varuje před dalším propadem ropy 🚨 Brent může klesnout až k 60 USD 🛢️

Cena ropy Brent by podle analytiků Citigroup mohla do konce roku pokračovat v poklesu a dostat se až k úrovni 60 USD za barel. Hlavním důvodem je postupné odeznívání napětí kolem Hormuzského průlivu, normalizace lodní dopravy a návrat pozornosti investorů zpět k fundamentům ropného trhu.
Citi upozorňuje, že trh se rychle vrací do normálnějšího režimu. Toky ropy přes klíčové přepravní trasy se obnovují, pojišťovací trh se přizpůsobuje nižšímu riziku a obchodníci začínají vnímat situaci jako zvládnutelnou. To snižuje geopolitickou rizikovou prémii, která během konfliktu podporovala ceny ropy.
Podle banky se nyní znovu prosazují slabší fundamenty. Čínští kupci zůstávají méně aktivní, fyzický trh s ropou oslabil a zásoby klesaly méně, než se čekalo. To naznačuje, že poptávka nemusí být dostatečně silná na to, aby absorbovala vyšší nabídku, která se na trh vrací po obnovení toků přes Hormuz.
Ropa Brent se aktuálně pohybuje lehce nad 72 USD za barel, ale Citi očekává, že případné letní růsty budou spíše příležitostí k prodeji. Analytici banky počítají s tím, že Brent se do konce roku dostane do pásma 60–65 USD za barel. Naposledy se pod hranicí 60 USD obchodoval v lednu.
Výhled Citi není na trhu ojedinělý. Podobně opatrný pohled mají i další velké banky. Goldman Sachs očekává, že globální ropný trh se po odeznění dopadů války s Íránem může znovu dostat do převisu nabídky. Morgan Stanley v posledních týdnech rovněž snížila své cenové prognózy a upozornila na riziko vzniku ropného přebytku.
Klíčovým faktorem zůstává Hormuzský průliv, který propojuje producenty z Perského zálivu se světovými trhy. Během napětí mezi USA a Íránem byl tento koridor jedním z hlavních zdrojů obav investorů. Pokud však současné příměří vydrží a lodní doprava bude dál fungovat bez výraznějších komplikací, trh může dál odbourávat geopolitickou prémii.
Citi předpokládá, že memorandum o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem se v dalších měsících udrží a může se postupně změnit v trvalejší dohodu. Podle banky mají USA, Írán i širší region Blízkého východu silnější motivaci k deeskalaci než k návratu konfliktu.
Z investičního pohledu je důležité, že ropa nyní ztrácí jeden z hlavních podpůrných faktorů posledních měsíců. Jakmile se trh přestane soustředit na geopolitické riziko, začne více vnímat kombinaci vyšších dodávek, slabší fyzické poptávky a rizika převisu nabídky. Právě tato kombinace může držet ceny pod tlakem i ve druhé polovině roku.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
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