CoreWeave roste po uzavření GPU-backed úvěrové linky za 8,5 mld. USD

- Akcie CoreWeave vzrostly přibližně o 10,4 % poté, co společnost uzavřela GPU-backed odloženě čerpanou úvěrovou facility ve výši 8,5 mld. USD.
- Financování je zajištěno AI infrastrukturou a souvisejícím zákaznickým kontraktem, přičemž počáteční kapacita čerpání činí asi 7,5 mld. USD a může vzrůst na 8,5 mld. USD.
- Trh dohodu přijal pozitivně, protože zmírňuje obavy, jak CoreWeave financuje rychlou expanzi po výhledu capexu 30 až 35 mld. USD pro rok 2026.
- Investoři nyní budou sledovat, jak rychle firma prostředky využije, promění je v aktivní AI kapacitu a zda udrží pod kontrolou marže i exekuční rizika.
Akcie CoreWeave v úterý 31. března vzrostly přibližně o 10,4 % na 76,34 USD poté, co společnost zaměřená na AI cloudovou infrastrukturu oznámila uzavření odloženě čerpané úvěrové facility ve výši 8,5 mld. USD na rozšíření své platformy. Financování je zajištěno infrastrukturou pro high-performance computing a související zákaznickou smlouvou a CoreWeave uvedla, že jde o první investičně hodnocené financování tohoto typu. Pro investory to představuje konkrétnější odpověď na otázku, jak firma plánuje financovat svůj agresivní růst po tom, co akcie dříve letos zatížily obavy z capexu. Zdroj: xStation5
Co nová facility zahrnuje
CoreWeave uvedla, že struktura transakce jí umožní zpočátku čerpat přibližně 7,5 mld. USD, přičemž kapacita může vzrůst na 8,5 mld. USD ve chvíli, kdy podkladová aktiva datových center dosáhnou stabilní provozní úrovně. Úvěr je splatný v březnu 2032, transakci společně strukturovaly a vedly Morgan Stanley a MUFG a kotvou financování byla Blackstone Credit & Insurance. Společnost zároveň uvedla, že transakce byla výrazně přeupsána.
Ve formuláři 8-K CoreWeave uvedla, že facility byla uzavřena primárně za účelem financování kapitálových výdajů potřebných ke splnění zákaznické smlouvy, včetně pořízení GPU serverů a související infrastruktury. Firma dodala, že nová facility získala rating A3 od Moody’s a A (low) od DBRS, zatímco variabilně úročená tranše je oceněna na SOFR plus 2,25 % a fixní tranše přibližně na 5,9 %.
Proč trh reagoval pozitivně
Toto financování je důležité, protože CoreWeave čelila tlaku, aby ukázala, že dokáže financovat rychlou expanzi bez příliš vysokého růstu nákladů na dluh. Na konci února společnost uvedla, že v roce 2026 očekává kapitálové výdaje ve výši 30 až 35 mld. USD oproti 14,9 mld. USD v roce 2025, a právě tento výhled vyvolal prudký výprodej kvůli obavám investorů z marží, zadlužení a exekučního rizika.
Úterní dohoda naznačuje, že CoreWeave v této oblasti postupuje správným směrem. Společnost uvedla, že nový úvěr zvyšuje celkové závazně zajištěné financování ve formě vlastního kapitálu a dluhu za posledních 12 měsíců na přibližně 28 mld. USD, přičemž vedení označilo facility za další krok ke snižování nákladů kapitálu a k podpoře již nasmlouvané zákaznické poptávky.
Trhy nyní budou sledovat, jak rychle CoreWeave začne facility čerpat, jak efektivně tyto výdaje promění v aktivní AI kapacitu a zda se další financování bude s růstem firmy dále zlevňovat. Investoři se zároveň zaměří na to, zda společnost zvládne plnit dodávkové závazky spojené s backlogem a současně udrží tlak na marže pod kontrolou.
