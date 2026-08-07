📊 CSG zveřejnilo výsledky za první pololetí 2026

CSG dnes zveřejnilo hospodářské výsledky za první pololetí roku 2026. Za prvních šest měsíců CSG vykázalo meziroční růst tržeb o 17,2 % na 3,251 miliardy eur. Provozní zisk EBIT vzrostl o 12,7 % na 784 milionů eur a čistý zisk meziročně skočil o 84,8 % na 572 milionů eur. Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o 11,5 % na 863 milionů eur. Akcie dnes rostou o 4 % nad 20 eur a od minim už vzrostly o více než 60 %.
Hlavním tahounem zůstává divize Defence Systems. Růst nadále táhnou především obranné aktivity sdružené v divizi Defence Systems, zejména výroba munice středních a velkých ráží a segment pozemních systémů. Provozní marže EBIT dosáhla 24,1 %, v souladu s výhledovým pásmem vedení skupiny. Marže segmentu Defence Systems se přitom pohybuje na úrovni 28,8 %. Celkový backlog a pipeline dosáhly 46 miliard eur oproti 44 miliardám eur v březnu 2026, přičemž největším přispěvatelem do backlogu se staly pozemní systémy.
Vedení skupiny celoroční výhled nezměnilo. Skupina nadále očekává tržby v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur, provozní EBIT marži přibližně 24–25 %, kapitálovou intenzitu kolem 8,5 % tržeb a čistý pracovní kapitál pod 20 % tržeb. Růst tržeb má být tažen především divizemi Land Systems a municí středních a velkých ráží, s podporou zlepšujících se podmínek v americkém segmentu Ammo+. Na základě aktuálního backlogu skupina očekává, že vlastní výroba velkorážové munice do konce roku 2026 dosáhne přibližně 850 000 kusů, oproti 550 000 kusům v loňském roce.
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