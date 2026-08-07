📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (6.8.2026)

Vítězové:
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Motorola Solutions Inc (MSI) +8,20 %: Americká společnost poskytující telekomunikační zařízení, komunikační systémy a služby, zaměřená primárně na záchranné složky a bezpečnostní trh.
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Parker-Hannifin Corp (PH) +7,31 %: Výrobce technologií pro řízení pohybu, hydrauliky a pneumatiky pro průmysl, mobilní zařízení a letectví.
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Leidos Holdings Inc (LDOS) +6,63 %: Americká společnost zaměřená na obranu, letectví, kybernetickou bezpečnost a IT řešení pro vládní sektory.
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Fox Corp (FOXA) +6,07 %: Významná mediální a televizní společnost zaměřená na zpravodajství, sport a zábavu.
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PTC Inc (PTC) +5,90 %: Softwarová společnost poskytující technologická řešení pro počítačem podporované navrhování (CAD) a řízení životního cyklu výrobků (PLM).
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Albemarle Corp (ALB) +5,54 %: Globální chemická společnost, která je jedním z největších světových producentů lithia využívaného pro výrobu baterií do elektromobilů.
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APA Corp (APA) +5,40 %: Americká energetická společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu.
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Fox Corp (FOX) +5,30 %: Druhá třída akcií stejné mediální skupiny Fox Corp, provozující televizní vysílání.
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Insulet Corp (PODD) +4,53 %: Americký výrobce zdravotnických prostředků specializovaný na bezhadičkové inzulínové pumpy pro pacienty s diabetem.
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Occidental Petroleum Corp (OXY) +4,14 %: Významná nadnárodní ropná a plynárenská společnost s aktivitami v těžbě a petrochemii.
Poražení:
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Honeywell Aerospace Inc (HON) -23,16 %: Divize průmyslového koncernu Honeywell zaměřená na vývoj a výrobu avioniky, motorů a letadlových systémů.
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AppLovin Corp (APP) -19,66 %: Technologická společnost nabízející softwarová řešení a platformy pro vývojáře mobilních her a aplikací, zaměřená na mobilní reklamu a monetizaci.
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Datadog Inc (DDOG) -19,03 %: Poskytovatel cloudové monitorovací a analytické platformy pro IT týmy, vývojáře a kybernetickou bezpečnost.
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Axon Enterprise Inc (AXON) -14,28 %: Výrobce technologií pro policii a bezpečnostní složky, známý především svými nesmrtícími zbraněmi (Taser) a osobními kamerami.
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Western Digital Corp (WDC) -13,03 %: Americký výrobce pevných disků (HDD), flash pamětí a datových úložišť pro počítače a datová centra.
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Viatris Inc (VTRS) -7,71 %: Globální farmaceutická společnost vzniklá spojením Mylan a divize Upjohn (od Pfizeru), která se zaměřuje na výrobu generických a značkových léků.
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Host Hotels & Resorts Inc (HST) -6,96 %: Největší americký realitní investiční fond (REIT) specializovaný na vlastnictví luxusních hotelů a resortů.
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Texas Pacific Land Corp (TPL) -6,87 %: Společnost patřící k největším vlastníkům půdy v Texasu, generující příjmy primárně z pronájmu pozemků těžařským firmám z ropného průmyslu.
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Sandisk Corp (SNDK) -6,81 %: Výrobce flash pamětí, paměťových karet a SSD disků pro spotřebitelskou i průmyslovou elektroniku.
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Trade Desk Inc/The (TTD) -6,80 %: Globální technologická společnost nabízející reklamní softwarovou platformu pro nákup a správu digitální inzerce.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.