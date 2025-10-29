DAX: DE40 mírně roste díky automobilkám 📈Mercedes +5 % po silných prodejních číslech

- DE40 mírně posiluje díky akciím německých bank a automobilek
Akcie z indexu DAX dnes mírně rostou, tahouny jsou BASF, Mercedes, BMW a německé banky. Trhy vyčkávají na rozhodnutí Fedu ve 19:00 a tiskovou konferenci předsedy Fedu Powella, která je naplánována na 19:30. DE40 se konsoliduje v širokém obchodním pásmu a snaží se udržet nad EMA50, která slouží jako hlavní podpora (24 300 bodů).
Zdroj: xStation5
Volatilita akcií v německém indexu DAX dnes
Zdroj: Bloomberg Finance L.P
Mercedes-Benz 3Q 2025: Obavy z čipů a pokles zisku
- Čistý zisk za 3. čtvrtletí klesl o 30,8 % na 1,19 miliardy EUR, oproti 1,71 miliardy EUR před rokem. Přestože došlo k poklesu, výsledky překonaly odhady analytiků, kteří očekávali 1,09 miliardy EUR, což poslalo akcie ve Frankfurtu o 6 % výše.
- Mercedes uklidnil investory ohledně dodávek čipů, když uvedl, že krátkodobé potřeby jsou pokryty, i když globální zajištění dodávek pokračuje.
- Nedostatek čipů je reakcí na zabavení společnosti Nexperia nizozemskými úřady, což vedlo k čínskému zákazu vývozu jejích komponentů.
- Generální ředitel Ola Källenius uvedl, že výpadek je „politicky vyvolaný nedostatek“ v souvislosti s obchodním napětím mezi USA a Čínou.
- Automobilka čelí vysokým clům v USA: 15 % na exporty z EU a 25 % na dovážené autodíly mimo Severní Ameriku.
- Prodeje v Číně klesly o 27 %, což přispělo k celkovému poklesu globálního objemu prodejů o 12 %.
- Mercedes spolupracuje s čínskou firmou Momenta, zaměřenou na autonomní řízení, aby si zachoval konkurenceschopnost na místním trhu.
- Källenius varoval, že „hyperkonkurence v Číně jen tak nezmizí.“
- Širší automobilový sektor, včetně Nissanu a Volkswagenu, rovněž varuje před možnými výrobními odstávkami kvůli krizi s čipy Nexperia.
Zdroj: xStation5
