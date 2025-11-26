DE40: DAX klesá k důležité zóně podpory 📉 Akcie obranného sektoru se po poklesu stabilizují

Sentiment na německém akciovém trhu je dnes slabý, přičemž kontrakt DE40 oslabuje o téměř 0,3 % pod tlakem poklesu automobilových akcií a ústupu akcií BASF. Po sérii propadů se snaží stabilizovat Rheinmetall (RHM.DE), přesto však akcie od historických maxim poblíž 2 000 EUR za akcii ztratila téměř 25 %.
- Vyhlídka na mír na Ukrajině nadále oslabuje růstový potenciál evropského obranného sektoru. Akcie společností Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri a BAE Systems zaznamenaly výrazné poklesy, přesto se dnes pokoušejí o stabilizaci.
- Bank of America zvýšila doporučení pro flatexDEGIRO s cílovou cenou 37,4 EUR za akcii, což podpořilo mírný růst akcií.
- JP Morgan uvedla, že sektory tabáku, pivovarnictví a kosmetiky vykazují příznivé růstové vyhlídky.
Mezi dnešními zisky figurují akcie Zalando, Commerzbank, Siemens Energy a Deutsche Bank. Slabší výkonnost naopak zaznamenaly Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF a Volkswagen.
Graf DE40 (D1)
Při pohledu na futures DAX lze vidět, že index se nedávno odrazil od 200denního EMA (červená linie), který testoval již potřetí od léta 2024. Dnešní sentiment však opět oslabil a benchmark míří k otestování úrovně 23 400 bodů. Zároveň ale objem prodejů není vysoký a indikátor MACD naznačuje možnou obranu podpory (zlatý kříž).
Zdroj: xStation5
Rheinmetall posiluje schopnosti vojenského výcviku díky spolupráci s Varjo
Společnost Rheinmetall pokračuje v expanzi mimo tradiční výrobu hardwaru prostřednictvím partnerství s finským startupem Varjo, který se specializuje na technologie smíšené reality (Mixed Reality). Tento krok odráží širší trend – evropské obranné rozpočty dnes zahrnují nejen nákupy vybavení, ale i investice do pokročilých výcvikových systémů. Pro investory to signalizuje záměr Rheinmetallu posílit pozici v rychle rostoucím segmentu vojenských simulací. Expanze do výnosnějších výcvikových systémů se může stát důležitým strategickým pilířem, což z této spolupráce činí pozorně sledovanou událost.
Rheinmetall spojuje síly s Varjo za účelem integrace headsetů Mixed Reality do svých výcvikových systémů pro vojenská vozidla, což umožní flexibilnější a škálovatelnější výcvik.
Odklon od tradičních simulátorů:
Technologie smíšené reality nahrazují rozměrné a nákladné simulátory, čímž umožňují výcvik kdykoli a kdekoli za nižších nákladů – to podporuje vyšší marže a rychlejší nasazení. V Evropě roste výdajová aktivita na tanky, obrněná vozidla a vojenské nákladní automobily, což zvyšuje poptávku po pokročilém výcviku operátorů.
Velký tržní potenciál:
Varjo odhaduje, že trh s Mixed Reality pro vojenské účely dosáhne do roku 2030 hodnoty 600 milionů EUR.
Celosvětový trh s obranným výcvikem a simulacemi by v tomto desetiletí mohl dosáhnout 15–20 miliard USD.
Varjo bylo založeno bývalými inženýry Nokie, Microsoftu a Nvidie; mezi jeho zákazníky patří Lockheed Martin, Boeing a Aston Martin.
Rostoucí spolupráce v obranném sektoru:
Po ruské invazi na Ukrajinu se obranné firmy stále více uchylují ke spolupráci namísto pomalého a nákladného vývoje výhradně vlastními silami.
Strategický význam pro Rheinmetall:
Technologie Mixed Reality posilují ambice Rheinmetallu v oblasti digitálních obranných systémů. Generální ředitel Armin Papperger prohlásil, že se chce dále rozvíjet v oblasti námořních technologií a digitálních startupů – Varjo do této strategie dobře zapadá.
Možná investiční příležitost:
Varjo je otevřené strategickým investorům („vše je možné“), což vytváří prostor pro užší partnerství. Společnost nedávno získala 40 milionů USD od investorů včetně Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund a Lifeline Ventures, čímž si zajistila kapitál pro další růst.
Akcie Rheinmetallu (D1)
Akcie Rheinmetallu se poprvé za tři roky propadly pod 200denní EMA, což naznačuje, že trhy stále více počítají s možností míru na Ukrajině. I přes solidní výhled a výsledky se může valuace společnosti v tzv. scénáři míru dostat pod tlak, protože momentum se přesouvá z obranného sektoru do jiných odvětví.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: Po dni volna zahajuje Wall Street seanci v zelených číslech
Stříbro překonává historické maximum
Zima zvyšuje ceny zemního plynu v USA: Futures rostou o téměř 3 %
Tři trhy, které bude příští týden vhodné sledovat (28. 11. 2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.