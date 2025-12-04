DE40: DAX posiluje téměř o 1 % díky růstu automobilových akcií po zprávě BofA 🔎

DAX ve čtvrtek solidně posiluje před zveřejněním údajů o maloobchodních tržbách v eurozóně a žádostech o podporu v USA. Dnešní růst na německém trhu vedou automobilky – od Volkswagenu a BMW po Mercedes a Porsche AG. Sektor podpořilo doporučení „kupovat“ od Bank of America pro Porsche SE, spolu s obecným optimistickým výhledem pro evropské automobilky, které banka považuje za atraktivně oceněné, protože trhy dříve očekávaly „zcela narušený“ růst kvůli novým emisním normám.
- Bank of America vyřadila Infineon ze seznamu ‘Europe 1’, zatímco nizozemský polovodičový gigant ASML se na seznam vrátil.
- Deutsche Bank snížila doporučení pro Siemens Healthineers na ‘držet’ s cílovou cenou 46 EUR za akcii.
- Goldman Sachs zvýšil doporučení pro Commerzbank na ‘neutrální’ s cílovou cenou 35,5 EUR za akcii a zároveň snížil doporučení pro Grand City Properties na ‘neutrální’ s cílovou cenou 11,5 EUR za akcii.
Futures na DAX (DE40) se obchodují mezi 200denním (červená linie) a 50denním klouzavým průměrem (oranžová linie). Nedávné seance přinesly zisky podpořené růstem na Wall Street, kde akcie Salesforce (CRM.US) v premarketu rostou po zveřejnění tržeb.
Zdroj: xStation5
Bank of America podporuje evropské automobilky
Analytici Bank of America vyjádřili pozitivní názor na výhled růstu evropských automobilek a vydali doporučení „kupovat“ pro Porsche SE. Zdůraznili regulační podporu, uvolněnější přístup k emisním normám v budoucnu a odklad zákazu spalovacích motorů – původně plánovaného na rok 2040 – na pozdější termín.
Podle analytiků budou z této situace těžit společnosti jako Ferrari, Aumovio a Continental. Zvláštní pozornost si podle nich zaslouží Porsche SE, protože nabízí expozici na akcie Volkswagenu i Porsche AG za výraznou slevu. Analytici také zvýšili doporučení pro Mercedes na „neutrální“ s tím, že nejhorší má firma pravděpodobně za sebou, a Renault povýšili z „neutrální“ na „kupovat“, jelikož firma podle nich stále nabízí výraznou hodnotu při aktuálně nízkém ocenění.
Zdroj: xStation5
Rheinmetall se pokouší o oživení
Jedním z hlavních témat na německém akciovém trhu zůstává prudký pokles akcií společnosti Rheinmetall, které – přestože v posledních dnech mírně posílily – se stále obchodují o 25 % pod svými maximy. Americká delegace se vrátila z Kremlu bez konkrétního pokroku, ale ve čtvrtek by se měl Donald Trump setkat s hlavním ukrajinským vyjednavačem Rustemem Umerovem. Moskva uvedla, že není pravda, že Putin odmítl návrh USA a Ukrajiny.
Finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2025:
-
Tržby: 7,5 miliardy EUR, meziroční nárůst o 20 %
-
Tržby v obranném segmentu: +28 %, poháněné systémy vozidel a municí
-
Provozní zisk: 835 milionů EUR, nárůst o 18 % z loňských 705 milionů EUR
-
Provozní marže: 11,1 % na úrovni skupiny; 13,6 % v obranném segmentu
-
Objem nevyřízených objednávek: 64 miliard EUR, oproti 52 miliardám EUR loni
-
Příjem nových objednávek: 18 miliard EUR, nižší než loni kvůli zpoždění německého rozpočtu a odloženým zakázkám
-
Provozní volný cash flow: přibližně 813 milionů EUR, zatížený vysokými investicemi, růstem zásob a opožděnými německými objednávkami
Představenstvo potvrdilo výhled na rok 2025, očekává celoroční růst tržeb o 25–30 % (vs. 9,75 miliardy EUR v roce 2024) a provozní marži kolem 15,5 % (vs. 15,2 % v roce 2024).
Rheinmetall (D1)
Akcie společnosti se obchodují pod dvěma klíčovými střednědobými klouzavými průměry – EMA50 a EMA200.
Zdroj: xStation5
Siemens Healthineers shares (SHL.DE)
Zdroj: xStation5
