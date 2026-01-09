DE40: DAX vyčkává na americkou zprávu NFP 📌 Rheinmetall a Porsche vedou zisky

Německý index DAX dnes zažívá klidnou, ale mírně slabší seanci. Finanční sektor je pod relativním tlakem, zatímco automobilky a Rheinmetall (RHM.DE) posilují – zejména díky zprávám o nočním ruském útoku na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Jinde v Evropě CAC 40 a FTSE 100 rostou o přibližně 0,7 %, podobně jako polský WIG20, který také přidává okolo 0,7 %. Zajímavé je, že index sotva reagoval na zprávy o použití balistické rakety středního doletu Oreschnik, kterou Moskva odpálila jen několik desítek kilometrů od polských hranic. Raketa údajně mířila na podzemní zásobník plynu, což může způsobit výpadky vytápění a elektřiny v západní Ukrajině.
- Nejnovější vlna ruských útoků naznačuje, že Moskva nadále usiluje o vojenské řešení, navzdory rostoucím lidským ztrátám. Včera Kreml odmítl podmínky dohody, kterou s prezidentem Zelenským vyjednala tzv. „Koalice ochotných“. V důsledku toho dnes evropský obranný sektor znovu posiluje.
- Pozornost investorů v Evropě se nyní soustředí na americkou zprávu o zaměstnanosti (Non-Farm Payrolls) ve 14:30 a také na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ohledně obchodních cel. Verdikt se očekává kolem 16:00. Konsenzus trhu naznačuje, že i když soud nezruší příjmy z aktuálně vybíraných cel, může zpřísnit legislativní rámec a ztížit budoucím administrativám USA uplatňování podobné obchodní politiky.
Morgan Stanley snížila doporučení pro Hannover Re
Morgan Stanley snížila doporučení pro Hannover Re na „Equal Weight“ a stanovila cílovou cenu 270 EUR, což naznačuje potenciál růstu o přibližně 10 % z aktuálních úrovní. Přestože cílová cena ukazuje na určité zhodnocení, akcie dnes výrazně oslabují a sentiment v celém německém finančním sektoru zůstává opatrný.
Rheinmetall: návrat momentum, ale formuje se potenciálně medvědí pattern
Rheinmetall zahájil novou růstovou vlnu, avšak graf zároveň naznačuje vznik potenciálně medvědí formace hlava a ramena, která by mohla nabýt na významu, pokud současný růst ztratí dynamiku.
Porsche roste navzdory snížení doporučení od Barclays
Akcie Porsche AG posilují, a to i přesto, že Barclays snížila doporučení na „Underweight“ z „Equalweight“ a cílovou cenu z 42,50 EUR na 40 EUR. Barclays tvrdí, že hlavním problémem je valuace – Porsche se aktuálně obchoduje s P/E nad 20× na základě odhadů pro rok 2026, zatímco BMW a Mercedes-Benz, které rovněž cílí na marže kolem 10 %, se obchodují za výrazně nižší ocenění.
- Banka také upozorňuje na objemová rizika. Podle ní modelový refresh cyklus začne podporovat prodeje až za 2–4 roky, což vytváří „produktovou mezeru“ v citlivé fázi cyklu. Barclays upozorňuje, že klíčové nové SUV modely s ICE/PHEV pohonem (střední třída) dorazí až v letech 2027/28, zatímco další prémiové SUV s ICE pohonem možná až v letech 2028/29 – dlouhá doba v prostředí ochlazující poptávky.
- Barclays se domnívá, že očekávání trhu ohledně objemů pro rok 2027 jsou příliš optimistická, zejména s ohledem na plánované ukončení modelu Macan (ICE) v roce 2027 a řady 718 již v roce 2026.
- Banka také zpochybňuje dosažitelnost nového cíle provozní marže ve výši 10–15 % a naznačuje, že je nepravděpodobné, aby ho Porsche dosáhlo před rokem 2028. Mezi klíčové tlaky na marže a zisky Barclays řadí: nižší prodejní objemy, přetrvávající cla v USA, nutnost dalších kompenzací pro dodavatele kvůli nákladovému tlaku, slabší poptávku v Číně, daňový tlak související s luxusním zbožím a nízký zájem o elektromobily (BEV)
Stručně řečeno, podle Barclays je Porsche stále oceněno jako firma se stabilním růstem a jasnou cestou k maržím, ale banka vidí příliš mnoho překážek, aby tento scénář probíhal hladce v příštích letech. Navzdory tomuto snížení doporučení akcie výrazně rostou a blíží se testu 200denního klouzavého průměru (EMA200), což naznačuje rostoucí tlak na možný obrat trendu.
Akcie TeamViewer rostou navzdory slabšímu výhledu tržeb za celý rok
TeamViewer zveřejnil předběžné celoroční tržby, které mírně zaostaly za očekáváním analytiků. Přesto akcie posilují a patří dnes mezi silnější tituly na německém trhu.
-
Předběžné tržby za FY2025: 767 milionů EUR vs očekávání 776,8 milionu EUR
-
Předběžné ARR za FY2025: přibližně 760 milionů EUR, což znamená zhruba +2% růst meziročně při konstantním kurzu (pro forma)
-
Pohyby měnových kurzů, zejména EUR/USD, negativně ovlivnily vykázané ARR
-
Pro forma výhled upravené EBITDA marže na FY2025 zůstává beze změny kolem 44 %
